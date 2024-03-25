За останні роки Арнольд Шварценеггер переніс кілька хірургічних втручань через проблеми з серцем. Віднедавна він став схожим на свого персонажа "Термінатора", про що голлівудська зірка розповів у своєму подкасті.

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Арнольд Шварценеггер переніс ще одну операцію

Актор та колишній губернатор Каліфорнії пережив додаткову операцію на серці. Йому встановили кардіостимулятор.

Минулого понеділка мені зробили операцію, щоб стати трохи більше машиною. Мені поставили кардіостимулятор. Мушу вам сказати, що те, що я кажу вам це, йде всупереч з моїм вихованням в Австрії, де ніхто ніколи не говорив про медичні питання. Все, що стосувалося охорони здоров'я, трималося при собі,

– зізнався Шварценеггер.

Голлівудський актор розповів, що отримав чимало повідомлень від людей, які народилися зі схожою вадою серця. Вони ділилися своїм досвідом і розповідали, як їх надихнув актор. Тому Арнольд Шварценеггер вирішив продовжувати повідомляти новини про свій стан здоров'я.

За словами бодибілдера, він потребував кардіостимулятора через попереднє втручання. Минула операція спричинила порушення серцевого ритму. Цього разу все минуло успішно і безболісно.

Що відомо про здоров'я Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер народився з дефектом аортального клапана. Його мати також мала проблеми з серцем і померла у 1998 році, бо не погодилась робити операцію на відкритому серці.

У 1997 році йому вперше зробили операцію, де замінили цей клапан серця. Вже у 2018 році у Лос-Анджелесі голлівудській знаменитості довелося вставити новий легеневий клапан. Однак тоді замінили лише один з двох, а тому ще через два роки він погодився на чергове хірургічне втручання.



Арнольд Шварценеггер у 2020 / Фото з інстаграму зірки