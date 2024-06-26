Остался навсегда в строю, – центр Superhumans почтил память Антона Смецкого
Источник:Superhumans
24 июня, стало известно о смерти хореографа и военного Антона Смецкого. Мужчина во второй раз вернулся на фронт после ампутации ноги.
В центре реабилитации Superhumans ему сделали протез, с которым он продолжил защищать страну. Работники организации уже высказались относительно гибели защитника.
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Они опубликовали видео, на котором Антон, с изготовленным протезом, выполняет украинский танец. Эти кадры были сделаны во время реабилитации военного. Центр выразил искренние соболезнования родным Смецкого.
В семье Superhumans печальная весть. Не стало нашего супера Антона Смецкого. Мы не можем в это поверить, ведь в нем было столько жажды жизни и позитива. Вчера мы узнали, что Антон остался навсегда в строю,
– сообщили работники.
Центр Superhumans познакомил Антона с псом Патроном, который рассказал о знакомстве с военным. Четвероногий герой показал видео, на котором хореограф танцует с протезом и садится на шпагат. Как отметил пес, Смецкой уже начал ставить шоу Уитни Хьюстон на небесах.
Невероятной воли и харизмы человек! Антон – хореограф и танцовщик, но больше возвращения на сцену он мечтал вернуться в армию. Я буду помнить тебя всегда,
– рассказал Патрон.
Что известно о службе Антона Смецкого
- Он присоединился к ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Сначала мужчина служил в Киевской теробороне, а впоследствии стал сапером в 116-й отдельной механизированной бригаде в Запорожье.
- Однако, через год случилась беда. В сентябре 2023-го, в районе Роботино, военный подорвался на мине и сразу получил ранение ноги, из-за которого пришлось ампутировать конечность.
- В центре Superhumans защитнику обеспечили реабилитацию и протезирование.
- После выздоровления Антон решил вернуться на фронт, поскольку представлял свою жизнь в тылу, пока его собратья воевали.