Недавно стало известно, что талантливый танцовщик и защитник Антон Смецкий погиб. Потерю подтвердила его жена.
Важно После потери ноги вернулся на фронт: на войне погиб хореограф Антон Смецкий
Ирина Билык, которая работала с танцовщиком и поддерживала его после ранения, с болью высказалась о защитнике.
Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец. Лети, прекрасная Душа!
– написала артистка.
Певица вспомнила, как месяц назад во Дворце "Украина" люди аплодировали ему стоя. Она подчеркнула, что мысли Антона останутся с ней в сердце навсегда.
"Сегодня мы все провожаем тебя, как Героя и великого Артиста!" – подчеркнула Ирина Билык.
Ирина Билык и Антон Смецкий / Фото с фейсбука Ирины Билык
История Антона Смецкого
- Антон Смецкий родом из Донецка, но он переехал в Киев еще до 2014 года. Мужчина развивал успешную карьеру хореографа, работал с известными украинскими артистами. Пандемия изменила его жизнь, он потерял стабильную работу. Мужчина стал работать таксистом. В авто он встретил полномасштабную войну.
- Жена Антона вместе с дочкой уехали за границу, а сам он решил присоединиться к Силам обороны. Сначала в военкоматах ему отказывали, ведь в первые дни перед ними выстраивались очереди из добровольцев. И все же танцовщику удалось попасть в армию.
- Антон Смецкий прошел обучение в Украине и за рубежом. Он был на Запорожском направлении, воевал в штурмовом подразделении. Во время последнего штурма воин наступил на мину и потерял ногу. Его ждала реабилитация и протезирование.
- Крайне трогательной была встреча хореографа с Ириной Билык. Это произошло на концерте. Артистка не знала о пути защитника, поэтому расплакалась прямо на сцене. После этого Билык много помогала Антону.
- Смецкий решил вернуться на фронт после реабилитации. Он объяснял, что не может оставаться в тылу, когда его собратья и близкие воюют: "Надо дальше воевать, потому что менять нас никому – не хотят люди идти в армию".