Уже никогда не станцует со мной, – Билык с болью отреагировала на гибель Антона Смецкого

Хореограф и сапер Антон Смецкий работал со многими украинскими звездами, среди них Ирина Билык. Она поддерживала защитника после того, как узнала о его ранении.

Недавно стало известно, что талантливый танцовщик и защитник Антон Смецкий погиб. Потерю подтвердила его жена.

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Ирина Билык, которая работала с танцовщиком и поддерживала его после ранения, с болью высказалась о защитнике.

Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец. Лети, прекрасная Душа!

– написала артистка.

Певица вспомнила, как месяц назад во Дворце "Украина" люди аплодировали ему стоя. Она подчеркнула, что мысли Антона останутся с ней в сердце навсегда.

"Сегодня мы все провожаем тебя, как Героя и великого Артиста!" – подчеркнула Ирина Билык.



Ирина Билык и Антон Смецкий / Фото с фейсбука Ирины Билык

История Антона Смецкого