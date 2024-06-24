Нещодавно стало відомо, що талановитий танцівник і захисник Антон Смецький загинув. Втрату підтвердила його дружина.
Важливо Після втрати ноги повернувся на фронт: на війні загинув хореограф Антон Смецький
Ірина Білик, яка працювала з танцівником і підтримувала його після поранення, з болем висловилась про захисника.
Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок. Лети, прекрасна Душа!
– написала артистка.
Співачка пригадала, як місяць тому у Палаці "Україна" люди аплодували йому стоячи. Вона підкреслила, що думки Антона залишаться з нею у серці назавжди.
"Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" – наголосила Ірина Білик.
Ірина Білик та Антон Смецький / Фото з фейсбуку Ірини Білик
Історія Антона Смецького
- Антон Смецький родом з Донецька, але він переїхав до Києва ще до 2014 року. Чоловік розвивав успішну кар'єру хореографа, працював з відомими українськими артистами. Пандемія змінила його життя, він втратив стабільну роботу. Чоловік став працювати таксистом. В авто він зустрів повномасштабну війну.
- Дружина Антона разом з донькою поїхали за кордон, а сам він вирішив долучитися до Сил оборони. Спершу у військкоматах йому відмовляли, адже у перші дні перед ними вишиковувались черги з добровольців. Та все ж танцівнику вдалося потрапити у військо.
- Антон Смецький пройшов навчання в Україні та за кордоном. Він був на Запорізькому напрямку, воював у штурмовому підрозділі. Під час останнього штурму воїн наступив на міну та втратив ногу. Його чекала реабілітація та протезування.
- Вкрай зворушливою була зустріч хореографа з Іриною Білик. Це сталось на концерті. Артистка не знала про шлях захисника, тому розплакалась прямо на сцені. Після цього Білик багато допомагала Антону.
- Смецький вирішив повернутися на фронт після реабілітації. Він пояснював, що не може залишатись в тилу, коли його побратими та близькі воюють: "Треба далі воювати, бо міняти нас нікому – не хочуть люди іти в армію".