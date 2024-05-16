Не пойти было бы стыдно, – известный издатель мобилизовался в ВСУ
Источник:Антон Мартынов
Основатель издательства "Лаборатория" и стартапа "Либрариус" Антон Мартынов поделился, что мобилизовался в ВСУ. Из-за службы ему придется пропустить большинство книжных мероприятий, которые он запланировал.
В то же время издатель рассказал подготовку документов и прохождение ВВК. К тому же он извинился перед всеми за то, что не будет присутствовать на запланированных литературных событиях.
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Мобилизация Антона Мартынова
16 мая Антон Мартынов сообщил о мобилизации в ряды ВСУ. Издателю пришла повестка, поэтому он уже прошел все комиссии и получил необходимые документы. Антон признался, что бизнесом пока будет заниматься жена и его родители.
Вскоре ожидается диджитал детокс в мужской компании на природе. Пришла повестка – не пойти мне было бы очень стыдно перед собой и сыном. Теперь моя жена возьмет на себя дополнительную нагрузку по бизнесу и с детьми,
– отметил издатель.
К тому же Мартынов сообщил, что не сможет посетить запланированные книжные события из-за мобилизации. За это он уже извинился перед пользователями.
"Книжный Арсенал" в этом году я пропускаю 100%, как и запланированные события по нашим новым книгам. Пропущу Aspen Action Forum, в котором мы партнеры в этом году. Сори, коллеги, но я уже сам себе не принадлежу,
– поделился Антон.
Что известно о Мартынове
- В 2020 году Антон основал издательство "Лаборатория", которое переводит книги максимально приближенно к оригиналу.
- В 2023 оно выдало 12 художественных книг и 24 – в жанре нон-фикшн.
- К тому же Мартынов создал приложение "Либрариус". Это электронная библиотека, в которой можно посмотреть бестселлеры и разножанровую литературу.