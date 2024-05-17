Клоун-уклонист, – Мухарский отреагировал на заявления о выезде за границу как многодетный отец
Источник:Антин Мухарский
Украинский актер и телеведущий Антин Мухарский высказался относительно слов журналиста Виктора Трегубова о выезде звезды за границу как отца четырех несовершеннолетних детей. В то же время знаменитость рассказал о сумме алиментов, которую выплатил экс-супруге Снежане Егоровой.
Также актер признался, планирует ли возвращаться обратно в Украину. Он ответил, что сначала должен собрать средства для ВСУ.
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Что сказал Мухарский о посте Трегубова
Антин прокомментировал пост Виктора Трегубова, где подчеркнул, что выехал за границу с целью собрать средства на дроны для ВСУ. Впрочем, после этого он планирует вернуться обратно в Украину.
"Клоун-алиментщик-уклонист...". Как много эпитетов от Виктора Трегубова для 56-летнего многодетного отца, который не хочет падать в ножки Минкульта, чтобы выпросить разрешение выехать за границу, чтобы собрать немного средств на дроны или сбросы... и вернуться домой,
– написал актер.
В то же время Мухарский отметил, что таки выплатил алименты экс-жене Снежане Егоровой. Ведущий заплатил более 3 миллионов гривен на нужды своих несовершеннолетних детей.
8 миллионов перевел ВСУ, более 3 миллионов грн (кроме оставленного имения квартиры и двух автомобилей) с 2014 оплатил в качестве алиментов,
– поделился Антон.
Что известно о посте Трегубова
- Виктор опубликовал пост, где отметил, что Антин Мухарский выехал за границу как многодетный отец. Впрочем, тот якобы не платит алименты своей экс-жене Снежане Егоровой.
- В то же время Трегубов вспомнил, что актер, вероятно, находится в Испании.
- Однако, на это отреагировал Мухарский. Он подчеркнул, что выплатил алименты и планирует после сбора средств для ВСУ вернуться в Украину.