Клоун-уклонист, – Мухарский отреагировал на заявления о выезде за границу как многодетный отец

17 мая 2024, 21:30
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Антин Мухарский

Украинский актер и телеведущий Антин Мухарский высказался относительно слов журналиста Виктора Трегубова о выезде звезды за границу как отца четырех несовершеннолетних детей. В то же время знаменитость рассказал о сумме алиментов, которую выплатил экс-супруге Снежане Егоровой.

Также актер признался, планирует ли возвращаться обратно в Украину. Он ответил, что сначала должен собрать средства для ВСУ.

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Что сказал Мухарский о посте Трегубова

Антин прокомментировал пост Виктора Трегубова, где подчеркнул, что выехал за границу с целью собрать средства на дроны для ВСУ. Впрочем, после этого он планирует вернуться обратно в Украину.

"Клоун-алиментщик-уклонист...". Как много эпитетов от Виктора Трегубова для 56-летнего многодетного отца, который не хочет падать в ножки Минкульта, чтобы выпросить разрешение выехать за границу, чтобы собрать немного средств на дроны или сбросы... и вернуться домой,
– написал актер.

В то же время Мухарский отметил, что таки выплатил алименты экс-жене Снежане Егоровой. Ведущий заплатил более 3 миллионов гривен на нужды своих несовершеннолетних детей.

8 миллионов перевел ВСУ, более 3 миллионов грн (кроме оставленного имения квартиры и двух автомобилей) с 2014 оплатил в качестве алиментов,
– поделился Антон.

Что известно о посте Трегубова

  • Виктор опубликовал пост, где отметил, что Антин Мухарский выехал за границу как многодетный отец. Впрочем, тот якобы не платит алименты своей экс-жене Снежане Егоровой.
  • В то же время Трегубов вспомнил, что актер, вероятно, находится в Испании.
  • Однако, на это отреагировал Мухарский. Он подчеркнул, что выплатил алименты и планирует после сбора средств для ВСУ вернуться в Украину.
Автор: Влада Пономарьова