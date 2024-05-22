Украинский актер и экс-супруг путинистки Егоровой: находится ли в Украине Антин Мухарский

Скандальный украинский актер и телеведущий известен широкой аудитории своей деятельностью и эксцентричным поведением. Недавно даже появилась информация, что Мухарский якобы выехал за границу.

Телеведущий запомнился также публике скандальным разводом со Снежаной Егоровой. Что известно об Антине Мухарском и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Детство и начало актерской деятельности

Настоящее имя Мухарского – Антон. Он родился в 1968 году в Киеве. Отец – известный актер и певец Дмитрий Мухарский. Учился в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого на специальности актера театра и кино. Впоследствии 12 лет проработал в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. За время работы сыграл там около двадцати ролей.

Антин Мухарский в детстве с родителями / Фото из фейсбука телеведущего

Антин Мухарский в юности / Фото из фейсбука телеведущего

Проекты Мухарского

Антин в 2008 году основал галерею независимого искусства под названием Antin's collections. Она прославилась благодаря масштабным юмористическим проектам, как: "Жлоб-Арт", "Сельский гламур" и другие. Через год основал Союз Вольных Художников (СВХ), в который вошли ведущие художники.

В 2012 году создал проект "Ласковая украинизация", а на его базе основал вокально-инструментальный ансамбль "Сталин унд Гитлер капут". Именно тогда у Мухарского появился сценический образ профессора антропологии Ореста Лютого.

Образ Ореста Лютого / Фото из открытых источников

В ансамбле Орест Лютый был единственным солистом, который исполнял советские песни, перепевая на украинский лад с нотками сатиры.

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Спустя время создан образ Ипатия Лютого, оппозиционного российского журналиста, которого разыскивает ФСБ. Ипатий – младший кузен Ореста Лютого. Однако некоторое время спустя году младшего Лютого команда проекта решила убить.

Канал Ореста Лютого удалили с ютуб платформы в 2019 году из-за жалобы Роскомнадзора. После этого Мухарский создал новый канал под названием "Лагідна українізація", но последнее видео на канале датируется выходом в свет аж 7 месяцев назад.

Личная жизнь

В первом браке у актера родилось две дочери: София и Иванна. Антон развелся с женой в 2005 году, а женился на актрисе и телеведущей Снежаной Егоровой. У пары за время супружеской жизни родилось еще трое детей: дочь Арина, и два сына – Андрей и Иван.

Антин Мухарский и Снежана Егорова / Фото Viva

Брак с телеведущей продержался до 2015 года. Однако об их разводе знала вся страна. Бывшие влюбленные начали обливать друг друга грязью.

В частности, Снежана обвинила мужа в изменах и нежелании воспитывать детей, а Антон заявил, что она довела его до банкротства, пыталась якобы утопить 9-месячного сына и убила нерожденного ребенка.

Мухарский с семьей / Фото из фейсбука Снежаны Егоровой

После ряда таких заявлений Егорова заверила, что будет требовать от Мухарского уплаты алиментов на содержание всех детей. Сам актер в 2017 году пришел в суд голышом и повесил свои трусы на дверную ручку.

Антин Мухарский пришел голышом в суд / Скриншот из видео

В 2018 году суд назначил телеведущему ежемесячную уплату алиментов в сумме почти 25 тысяч гривен. В ответ мужчина написал письмо к тогдашнему президенту Порошенко относительно решения суда.

Впоследствии Мухарский уехал за границу и и заявил, что хочет просить политического убежища. Отметим, что сама Егорова после полномасштабного вторжения России в Украину, поддержала политику Кремля и поссорилась со своей дочерью Стасей, которая выбрала проукраинскую позицию.

В 2019 году Антон женился на Елизавете Бельской, которая на 19 лет моложе своего избранника. Пара начала встречаться еще тогда, когда актер был в браке с Егоровой.

Антин Мухарский с Елизаветой Бельской / Фото из фейсбука телеведущего

Антин Мухарский – писатель

Еще одной важной вехой деятельности Мухарского является писательская деятельность, которую он начал еще в далеких 90-х годах.

Его перу принадлежит ряд сборников и романов: "Попса для элиты" (2002), художественно-культурологический Альманах "Жлобология" (2013), иллюстрированный альманах "Сказки русского мира" (2016), книга "Костяк из Чернобыля" (2019), роман "Русофоб" (2023).

Книга Антина Мухарского / Фото с фейсбука писателя

Где сейчас находится Антин Мухарский

Недавно в сети пронеслось заявление журналиста Виктора Тригубова в котором говорилось, что актер выехал за границу как многодетный отец и еще и якобы не платит алименты своей экс-супруге Снежане Егоровой.

Антин остро отреагировал на такие обвинения, заявив, что выплатил экс-жене более 3 миллионов гривен на нужды своих несовершеннолетних детей.

Реакция Антина Мухарского на обвинения / Скриншот с фейсбука телеведущего

Мухарский таки подтвердил, что он сейчас за границей, ведь собирает средства на дроны для ВСУ, которые находятся на Харьковском направлении. Актер отметил, что после того, как соберет необходимую сумму, вернется домой.