Делает больно, – Анна Саливанчук призналась, общается ли с Александром Божковым после разрыва
Источник:Ближе к звездам
Украинская актриса Анна Саливанчук в марте этого года объявила о разводе с экс-продюсером студии "Квартал 95" и нардепом Александром Божковым. Женщина впервые прокомментировала неожиданный разрыв.
Как известно, супруги развелись еще в мае 2023 года. Однако, сообщить об этом решении актриса решила почти через год.
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Что рассказала Саливанчук о разрыве отношений
По словам Анны, у нее нет никакого желания поддерживать связь с экс-супругом. Единственное на что она соглашается – это онлайн-переписка. Однако, пока женщина и этому не очень рада.
Мне сейчас не хочется с ним общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это была переписка. Мы общаемся немного, но я пока что хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю: "Дай мне время",
– поделилась Саливанчук.
Экс-супруги имеют двух сыновей – Глеба и Никиту. Анна добавила, что Александр довольно часто общается со своими детьми.
Они дружат с папой, общаются, звонят по фейстайму,
– призналась актриса.
Интервью с Анной Саливанчук: смотрите видео онлайн
Что известно о браке Саливанчук и Божкова
- Анна Саливанчук и Александр Божков впервые встретились на съемочной площадке известного сериала "Однажды под Полтавой". С этого момента завязались их отношения.
- Вскоре пара поженилась. Позже родился сын Глеб, а затем – Никита.
- Актриса рассказывала, что их семью называли итальянской. Дело в том, что экс-влюбленные часто и громко ссорились, но после этого искали компромисс.
- Анна утверждала, что постоянные конфликты приводили к серьезным кризисам в их супружестве. Знаменитая пара даже обращалась за помощью к семейному психологу.
- Однако, 18 мая 2023 года супруги развелись.
- По словам Саливанчук, экскоханый в браке ее не бил.