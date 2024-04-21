Делает больно, – Анна Саливанчук призналась, общается ли с Александром Божковым после разрыва

21 апреля 2024, 21:59
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Ближе к звездам

Украинская актриса Анна Саливанчук в марте этого года объявила о разводе с экс-продюсером студии "Квартал 95" и нардепом Александром Божковым. Женщина впервые прокомментировала неожиданный разрыв.

Как известно, супруги развелись еще в мае 2023 года. Однако, сообщить об этом решении актриса решила почти через год.

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Что рассказала Саливанчук о разрыве отношений

По словам Анны, у нее нет никакого желания поддерживать связь с экс-супругом. Единственное на что она соглашается – это онлайн-переписка. Однако, пока женщина и этому не очень рада.

Мне сейчас не хочется с ним общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это была переписка. Мы общаемся немного, но я пока что хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю: "Дай мне время",
– поделилась Саливанчук.

Экс-супруги имеют двух сыновей – Глеба и Никиту. Анна добавила, что Александр довольно часто общается со своими детьми.

Они дружат с папой, общаются, звонят по фейстайму,
– призналась актриса.

Интервью с Анной Саливанчук: смотрите видео онлайн

Что известно о браке Саливанчук и Божкова

  • Анна Саливанчук и Александр Божков впервые встретились на съемочной площадке известного сериала "Однажды под Полтавой". С этого момента завязались их отношения.
  • Вскоре пара поженилась. Позже родился сын Глеб, а затем – Никита.
  • Актриса рассказывала, что их семью называли итальянской. Дело в том, что экс-влюбленные часто и громко ссорились, но после этого искали компромисс.
  • Анна утверждала, что постоянные конфликты приводили к серьезным кризисам в их супружестве. Знаменитая пара даже обращалась за помощью к семейному психологу.
  • Однако, 18 мая 2023 года супруги развелись.
  • По словам Саливанчук, экскоханый в браке ее не бил.

Автор: Влада Пономарьова