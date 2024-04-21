Делает больно, – Анна Саливанчук призналась, общается ли с Александром Божковым после разрыва

Украинская актриса Анна Саливанчук в марте этого года объявила о разводе с экс-продюсером студии "Квартал 95" и нардепом Александром Божковым. Женщина впервые прокомментировала неожиданный разрыв.

Как известно, супруги развелись еще в мае 2023 года. Однако, сообщить об этом решении актриса решила почти через год.

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Что рассказала Саливанчук о разрыве отношений

По словам Анны, у нее нет никакого желания поддерживать связь с экс-супругом. Единственное на что она соглашается – это онлайн-переписка. Однако, пока женщина и этому не очень рада.

Мне сейчас не хочется с ним общаться. Когда у нас есть это общение, оно мне делает больно, я еще не готова. Я прошу, чтобы это была переписка. Мы общаемся немного, но я пока что хочу, чтобы этого вообще не было. Я говорю: "Дай мне время",

– поделилась Саливанчук.

Экс-супруги имеют двух сыновей – Глеба и Никиту. Анна добавила, что Александр довольно часто общается со своими детьми.

Они дружат с папой, общаются, звонят по фейстайму,

– призналась актриса.

Интервью с Анной Саливанчук: смотрите видео онлайн

Что известно о браке Саливанчук и Божкова