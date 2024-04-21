Як відомо, подружжя розлучилося ще в травні 2023 року. Однак, повідомити про це рішення акторка вирішила майже через рік.
До слова На тлі чуток про розлучення: Катерина Кухар висловилася про стосунки з Олександром Стояновим
Що розповіла Саліванчук про розрив стосунків
За словами Анни, у неї немає ніякого бажання підтримувати зв'язок з ексчоловіком. Єдине на що вона погоджується – це онлайн-листування. Однак, поки жінка і цьому не дуже рада.
Мені зараз не хочеться з ним спілкуватися. Коли в нас є це спілкування, воно мені робить боляче, я ще не готова. Я прошу, щоб це було листування. Ми спілкуємося трохи, але я поки що хочу, щоб цього взагалі не було. Я кажу: "Дай мені час",
– поділилася Саліванчук.
Експодружжя має двох синів – Гліба та Микиту. Анна додала, що Олександр доволі часто спілкується зі своїми дітьми.
Вони дружать із татом, спілкуються, телефонують по фейстайму,
– зізналася акторка.
Інтерв'ю з Анною Саліванчук: дивіться відео онлайн
Що відомо про шлюб Саліванчук і Божкова
- Анна Саліванчук і Олександр Божков вперше зустрілися на знімальному майданчику відомого серіалу "Одного разу під Полтавою". З цього моменту зав'язались їхні стосунки.
- Невдовзі пара одружилась. Пізніше народився син Гліб, а потім – Микита.
- Акторка розповідала, що їхню родину називали італійською. Річ у тім, що ексзакохані часто і гучно сварились, але після цього шукали компроміс.
- Анна стверджувала, що постійні конфлікти призводили до серйозних криз у їхньому подружжі. Знаменита пара навіть зверталася за допомогою до сімейного психолога.
- Однак, 18 травня 2023 року подружжя розлучилося.
- За словами Саліванчук, екскоханий у шлюбі її не бив.