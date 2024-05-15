После протестов украинцев: россиянку Анну Нетребко пригласили выступить в Берлинской опере
Источник:BZ
В мае этого года стало известно об отмене выступления в Швейцарии российской оперной певицы Анны Нетребко. Впрочем, недавно ее пригласили спеть в Германии.
Более того, в сентябре 2023 года возле Берлинской государственной оперы происходили протесты украинцев относительно участия Анны в концертах. Впрочем, это не сильно помогло и певицу таки пригласили выступить в Германии.
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Анна Нетребко выступит в Берлине
Выступление путинистки запланировано на следующий сезон. Анна должна появиться на сцене в двух спектаклях – "Набукко" и "Трубадур" Джузеппе Верди. Более того, вместе с ней будет выступать ее муж-оперный певец Юсиф Эйвазов.
Как оказалось, ее участию в концерте поспособствовало именно руководство Берлинской государственной оперы. Так, новый художественный директор Элизабет Соботка заявила, что "не знает никого, кто мог бы спеть Эбигейл в спектакле "Набукко" лучше", чем Нетребко.
В то же время Соботка надеется, что выступления Анны пройдут мирно и без протестов. К тому же Элизабет уверена, что оперная певица пока не имеет ничего общего с Россией и ее президентом.
Конечно, я надеюсь, что протестов не будет, потому что я действительно не считаю это оправданным. Она сделала очень глупую вещь, но она дистанцировалась и на самом деле больше не имеет ничего общего с Россией, – отметила Соботка.
Что известно о гражданской позиции Нетребко
- В декабре 2014 года Анна вручила 1 миллион рублей главе "ДНР" и "ЛНР" Олегу Цареву "на помощь Донецкому национальному театру оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко".
- В марте 2022 года руководство театра Метрополитан-Опера разорвало контракт с Нетребко после ее отказа осудить действия России в полномасштабном вторжении в Украину.
- В 2023 году на Анну наложили штраф в размере почти 30 000 долларов США за "очень неуместные" заявления после вторжения России в Украину.
- В мае 2024 года стало известно об отмене концерта в Швейцарии. Официальной причиной такого решения стала близость мероприятия к мирной конференции по Украине, которая запланирована на июль того же года.
- Представители артистки, в ответ на отмену концерта в Швейцарии, отметили, что Нетребко высказывалась против войны и призывала к миру. Более того, она якобы не возвращалась в Россию.