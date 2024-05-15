Ба більше, у вересні 2023 року біля Берлінської державної опери відбувалися протести українців щодо участі Анни в концертах. Втім, це не сильно допомогло і співачку таки запросили виступити в Німеччині.

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Анна Нетребко виступить у Берліні

Виступ путіністки запланований на наступний сезон. Анна має з'явитися на сцені у двох виставах – "Набукко" та "Трубадур" Джузеппе Верді. Ба більше, разом з нею виступатиме її чоловік-оперний співак Юсиф Ейвазов.

Як виявилося, її участі у концерті посприяло саме керівництво Берлінської державної опери. Так, нова художня директорка Елізабет Соботка заявила, що "не знає нікого, хто міг би заспівати Ебігейл у виставі "Набукко" краще" за Нетребко.

Водночас Соботка сподівається, що виступи Анни пройдуть мирно і без протестів. До того ж Елізабет впевнена, що оперна співачка наразі не має нічого спільного з Росією та її президентом.

Звичайно, я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю це виправданим. Вона зробила дуже дурну річ, але вона дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією, – зазначила Соботка.

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