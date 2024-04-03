Актриса Аня Тейлор-Джой официально объявила о замужестве: трогательные кадры с тайной свадьбы

Киноактриса Аня Тейлор-Джой, известная по роли в сериале "Ферзевый гамбит", подтвердила свой семейный статус. Девушка вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея. При этом оказалось, что свадьбу пара сыграла далеко не в октябре 2023 года, как все считали.

По словам Ани Тейлор-Джой, она вышла замуж значительно раньше. До этого, киноактриса никак не комментировала слухи о женитьбе.

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Когда Аня Тейлор-Джой вышла замуж

Девушка в своем блоге опубликовала пост, где подтвердила замужество с музыкантом Малкольмом Макреем. В то же время это произошло 1 апреля 2022 года, а не в октябре 2023 года.

Два года назад, 1 апреля, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия того дня навсегда вошла в каждую клеточку моего существа. Со второй (первой) годовщиной, моя любовь. Ты самый крутой,

– подписала фото актриса.

Что известно об отношениях Тейлор-Джой и Макрея