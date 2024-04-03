Актриса Аня Тейлор-Джой официально объявила о замужестве: трогательные кадры с тайной свадьбы
Источник:Аня Тейлор-Джой
Киноактриса Аня Тейлор-Джой, известная по роли в сериале "Ферзевый гамбит", подтвердила свой семейный статус. Девушка вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея. При этом оказалось, что свадьбу пара сыграла далеко не в октябре 2023 года, как все считали.
По словам Ани Тейлор-Джой, она вышла замуж значительно раньше. До этого, киноактриса никак не комментировала слухи о женитьбе.
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Когда Аня Тейлор-Джой вышла замуж
Девушка в своем блоге опубликовала пост, где подтвердила замужество с музыкантом Малкольмом Макреем. В то же время это произошло 1 апреля 2022 года, а не в октябре 2023 года.
Два года назад, 1 апреля, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия того дня навсегда вошла в каждую клеточку моего существа. Со второй (первой) годовщиной, моя любовь. Ты самый крутой,
– подписала фото актриса.
Что известно об отношениях Тейлор-Джой и Макрея
- Вероятно, кинозвезда и музыкант познакомились на вечеринке по случаю выхода сериала "Ферзевый гамбит" в начале 2021 года.
- После этого Макрей написал песню "Действительно хочу видеть тебя снова" о своей возлюбленной.
- В марте 2022 года пара впервые вместе появилась на публике на вечеринке CAA Pre-Oscar в Голливуде, а через месяц их заметили на красной дорожке премьеры фильма "Северянин".
- Свадьбу супруги сыграли в Венеции. К тому же на празднике собрались 150 гостей, в частности Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Эван Росс, Николас Холт, Брайана Холли и другие.