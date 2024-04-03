За словами Ані Тейлор-Джой, вона вийшла заміж значно раніше. До цього, кіноакторка ніяк не коментувала чутки про одруження.
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Коли Аня Тейлор-Джой вийшла заміж
Дівчина у своєму блозі опублікувала пост, де підтвердила заміжжя з музикантом Малкольмом Макреєм. Водночас це сталося 1 квітня 2022 року, а не у жовтні 2023 року.
Два роки тому, 1 квітня, я таємно вийшла заміж за свого найкращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди увійшла в кожну клітинку мого єства. З другою (першою) річницею, моє кохання. Ти найкрутіший,
– підписала фото акторка.
Що відомо про стосунки Тейлор-Джой та Макрея
- Ймовірно, кінозірка та музикант познайомилися на вечірці з нагоди виходу серіалу "Ферзевий гамбіт" на початку 2021 року.
- Після цього Макрей написав пісню "Справді хочу бачити тебе знову" про свою кохану.
- У березні 2022 року пара вперше разом з'явилася на публіці на вечірці CAA Pre-Oscar у Голлівуді, а через місяць їх помітили на червоній доріжці прем'єри фільму "Північник".
- Весілля подружжя зіграло у Венеції. До того ж на святі зібралися 150 гостей, зокрема Кара Делевінь, Джулія Гарнер, Майлз Теллер, Еван Росс, Ніколас Голт, Браяна Голлі та інші.