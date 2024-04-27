Платье украинки удивило жюри Miss Eco International 2024: какое место заняла Ангелина Усанова
27 апреля 2024, 20:43Читати новину українською
Источник:Ангелина Усанова
Ангелина Усанова, "Мисс Вселенная Украина 2023", теперь является участницей международного конкурса красоты Miss Eco International 2024, который пройдет в Египте. Девушке уже удалось войти в тройку лучших в категории "Лучшее ЭКО платье".
К тому же платье украинки очень детализировано и скрывает определенные смыслы. Пользователи в восторге от кропотливой работы дизайнеров этого наряда.
К слову Костюмы из мусора: Ангелина Усанова показала наряды на Miss Eco International 2024
Ангелина Усанова вошла в тройку лидеров одной из категорий
Ангелина сообщила в своих соцсетях, что попала в тройку лидеров в номинации "Лучшее ЭКО платье". Девушка ждет финала международного конкурса, который уже пройдет 28 апреля. Его победительница станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.
Что известно о Miss Eco International 2024
- Целью Международного конкурса красоты является акцент на важности борьбы с экологическими проблемами. В то же время он пропагандирует бережное отношение к природе.
- В этом году конкурс пройдет в Каире, в Египте. Победительница получит возможность стать Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.
- Платье представительницы Украины осветило проблему лесных пожаров. Более того, ее наряды символизировали сгоревшие земли Украины из-за полномасштабного вторжения России.
- В образе преобладают красные, черные и оранжевые цвета. Интересно, что все элементы платья были произведены из эко-материалов.