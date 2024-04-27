До того ж сукня українки дуже деталізована та приховує певні сенси. Користувачі в захваті від кропіткої роботи дизайнерів цього вбрання.

До слова Костюми зі сміття: Ангеліна Усанова показала вбрання на Miss Eco International 2024

Ангеліна Усанова увійшла в трійку лідерів однієї з категорій

Ангеліна повідомила у своїх соцмережах, що потрапила у трійку лідерів у номінації "Найкраща ЕКО сукня". Дівчина чекає на фінал міжнародного конкурсу, який вже відбудеться 28 квітня. Його переможниця стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Що відомо про Miss Eco International 2024