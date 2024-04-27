К тому же платье украинки очень детализировано и скрывает определенные смыслы. Пользователи в восторге от кропотливой работы дизайнеров этого наряда.

К слову Костюмы из мусора: Ангелина Усанова показала наряды на Miss Eco International 2024

Ангелина Усанова вошла в тройку лидеров одной из категорий

Ангелина сообщила в своих соцсетях, что попала в тройку лидеров в номинации "Лучшее ЭКО платье". Девушка ждет финала международного конкурса, который уже пройдет 28 апреля. Его победительница станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Что известно о Miss Eco International 2024