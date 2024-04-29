В платье, символизирующем войну: украинка Ангелина Усанова победила в Miss Eco International-2024

Ангелина Усанова "Мисс Вселенная Украина 2023" приняла участие в Miss Eco International-2024, проходившем в Египте. Девушка поделилась с поклонниками радостной новостью – победой в конкурсе красоты.

Недавно Ангелина поделилась, что попала в тройку лидеров в категории "Лучшее ЭКО платье". Теперь девушка победила и в основном конкурсе.

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Ангелина Усанова победила в Miss Eco International 2024

Победительница конкурса сможет стать послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды. Ангелина уже совсем скоро получит такой статус.

Девушка опубликовала фото и видео с момента вручения ей короны победительницы. Ангелина вышла на сцену в серебряном длинном блестящем платье с разрезом на ноге. Ее наряд одновременно украшен зелеными камнями. Образ Усанова дополнила длинными серьгами и серебряными каблуками.

Девушка представляла Украину на конкурсе с двумя костюмами. Первый называется "Феникс", символизирующий бессмертие и жизнеспособность Украины даже под обстрелами. Платье сделали полностью из переработанных материалов.

Так, для ее создания использовали более 1,5 тысяч пластиковых ложек и 500 пластиковых ножей. Крылья, корсет и головной убор сделали из б/у пластиковых приборов. Основа костюма была создана из листов пластика, а фактуру и форму придавали огнем.

Второй костюм Ангелины Усановой называется "Мир в огне" и тоже создан из эко-материалов. Платье посвящено проблеме лесных пожаров в мире. В то же время она символизирует сгоревшие земли Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Наряды украшены бутылками красного и черного цвета. Юбку создали из штор и тюлей с принтом, на котором изображено пламя огня. К тому же в костюме скрыто 5 метров ткани, которая при выходе на сцену должна создать эффект извержения потоков вулканической лавы.

Что известно о Miss Eco International 2024