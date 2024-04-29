Нещодавно Ангеліна поділилася, що потрапила у трійку лідерів у категорії "Найкраща ЕКО сукня". Тепер дівчина перемогла і в основному конкурсі.

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Ангеліна Усанова перемогла у Miss Eco International 2024

Переможниця конкурсу матиме можливість стати послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища. Ангеліна вже зовсім скоро отримає такий статус.

Дівчина опублікувала фото і відео з моменту вручення їй корони переможниці. Ангеліна вийшла на сцену в срібній довгій блискучій сукні з розрізом на нозі. Її вбрання водночас прикрашене зеленими камінцями. Образ Усанова доповнила довгими сережками та срібними підборами.

Дівчина представляла Україну на конкурсі з двома костюмами. Перший має назву "Фенікс", який символізує безсмертя та життєздатність України навіть під обстрілами. Сукню зробили повністю з перероблених матеріалів.

Так, для її створення використали понад 1,5 тисячі пластикових ложок та 500 пластикових ножів. Крила, корсет та головний убір зробили з вживаних пластикових приборів. Основа костюма була створена з листів пластику, а фактуру й форму надавали вогнем.

Другий костюм Ангеліни Усанової має назву "Світ у вогні" і теж створений з еко-матеріалів. Сукня присвячена проблемі лісових пожеж у світі. Водночас вона символізує згорілі землі України через повномасштабне вторгнення Росії.

Вбрання оздобили пляшками червоних і чорних кольорів. Спідницю створили зі шторів та тюлів з принтом, на якому зображено полум'я вогню. До того ж у костюмі приховано 5 метрів тканини, яка під час виходу на сцену має створити ефект виверження потоків вулканічної лави.

Що відомо про Miss Eco International 2024