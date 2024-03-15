Это сотни тысяч гривен: участник "Холостячки" Рыбак назвал точную сумму, которую тратит за месяц

Комик и экс-участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак поделился информацией о сумме его дохода в условиях войны. Однако, шоумен не жалуется на периодическое отсутствие основного источника его заработка.

По словам Андрея, он имеет стабильно один корпоратив в год, однако бывают времена, когда заказов нет вообще. До начала полномасштабного вторжения Рыбак, как ведущий корпоративов, стоил 1500 долларов.

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Сколько зарабатывает Андрей Рыбак

Комик отметил, что основным источником его заработка является монетизация и реклама в ютубе и инстаграме. Сумма, которую получает Рыбак за канал, составляет примерно 3000 долларов. Однако он частично делит ее со своим коллегой Александром Эллертом, который сейчас находится за границей.

Ребята поделили средства так: они оба получают поровну деньги за монетизацию на ютубе, однако дополнительно Рыбак имеет еще прибыль с рекламы. По словам Андрея, несмотря на то, что Александр ничего не снимает на канал, тот все равно получает деньги.

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Также Рыбак отметил, что в месяц тратит более 3 тысяч долларов, однако конкретную сумму заработка ему сказать сложно. На количество расходов влияет и его жена. Алина имеет собственный инстаграм-магазин, ведет активно блог, однако, как говорит Андрей, тоже пользуется его деньгами.

Супруги в целом тратят примерно 300 тысяч гривен в месяц. Брендовая одежда, еда в заведениях и продукты – главные составляющие расходов Андрея и Алины. К тому же Рыбак поделился материальной целью, а именно – заработать 200 тысяч долларов за год. Он вместе с женой хочет купить большую квартиру.

Кстати, я поставил себе цель заработать 200 тысяч долларов за год. Мы хотим купить большую квартиру, однако такую цель надо наверное лучше формулировать. Я думаю, это правильно с точки зрения финансовой грамотности,

– делится Рыбак.

К тому же шоумен поделился тем, что чем больше он тратит на свою жену, то больше потом зарабатывает. Андрей в шутку отметил, что сначала не верил в такое, однако даже сейчас ищет этому логическое объяснение, потому что это действительно работает.

Что известно об Андрее Рыбаке