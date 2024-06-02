Лидер "Бумбокса" признался, чувствует ли вину от проведения концертов за рубежом

Фронтмен группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк довольно часто гастролирует за рубежом. Певец признался, чувствует ли вину, когда находится не в Украине.

По словам Андрея, работа артиста значительно легче, чем у военного. Впрочем, быть культурным амбассадором тоже важно.

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Хлывнюк отметил, что во время пребывания за границей чувствует, будто занимается второстепенными делами. Несмотря на такие мысли, артист уверен, что работа музыканта тоже является весомой.

В то же время он заверил, что не может сравнивать труд военных и певцов. Впрочем, исполнитель не жалуется на свое положение, а продолжает проводить благотворительные концерты.

Работать артистом легко. По сравнению с фронтом – это ничто. Да это утомляет, но это переутомление ничто по сравнению с тем, что происходит на передовой. Специфика моей работы, это вторая линия. Нас не обстреливает вражеская пехота, а только артиллерия и дроны,

– поделился Хлывнюк.

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