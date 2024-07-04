В День Национальной полиции : Андрей Хлывнюк рассекретил свою должность

Лидер группы "Бумбокс" и защитник Андрей Хлывнюк в начале полномасштабной войны присоединился к подразделению патрульной полиции "София". Теперь артист поделился, какую должность занимает.

Сделал он это в День Национальной полиции Украины. Также музыкант поздравил полицейских с профессиональным праздником.

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Андрей Хлывнюк, который также является рядовым патрульной полиции, отметил разнообразие личностей в рядах полиции, отметив, что эта структура является отражением всего украинского общества и четко разграничил тех, кто пришел в полицию ради карьеры, власти или личной выгоды, и тех, кто действительно посвятил себя служению народу. Особое уважение музыкант отдал павшим полицейским, которые положили жизнь на службе.

Сегодня День национальной полиции Украины. Как и другие структуры – это срез нашего общества с очень разными личностями. Тем, кто хочет карьеру, власть, схемы и "парєшать" – лучше исчезните сами. Тем, кто людям пришел служить, защитить слабых от зла, спасти тех, кто в беде – честь! Тем, кто "на щите" – честь, слава и низкий поклон с благодарностью! Рядовой патрульной полиции Хлывнюк Андрей Владимирович,

– отметил защитник.

Ранее лидер группы "Бумбокс" показал видео, как отправляется с собратьями на выполнение боевого задания под музыкальное сопровождение.