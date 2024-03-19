Андрей Гонковский не возвращался в Украину после отпуска на Мальдивах, – СМИ

В январе этого года блогер Андрей Гонковский выехал в Варшаву на мастер-класс, а позже улетел на Мальдивы, где потом отдыхал вместе с женой и детьми. Однако оказалось, что после этого путешествия он так и не вернулся в Украину.

Сам блогер уже комментировал свою поездку на Мальдивы, которую так захейтили в сети. Как оказалось, у Андрея не было намерения скрываться волонтерской деятельностью. Из-за изменений в датах проведения мероприятий у него оказалась возможность отдохнуть вместе с семьей, чем он и воспользовался.

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Что известно о пересечении границы Гонковским

По данным, предоставленными пограничной службой, Гонковский пересек украинско-польскую границу 8-го января 2024 года в 10:17 в пункте "Краковец" на автомобиле BMW. С того времени на территорию Украины он не возвращался.

Андрей Гонковский и Таня Пренткович / Фото из инстаграма блогера

Информация о пребывании за границей изначально появилась в СМИ, однако Пренткович и Гонковский отказались комментировать это. Однако позже сама Таня таки вышла на связь и заявила, что в адрес ее семьи "летят угрозы", поэтому она не может сообщить место пребывания.

Они желают нас убить. Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать в какой мы стране или каком городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о границе,

– ответила блогер.

А еще раньше Андрей Гонковский заявил о желании переезда. Впрочем, в пределах Украины или вне мужчина не уточнил, но предупредил, что многим это точно не понравится. Интересно, что сама Пренткович никак не прокомментировала такое заявление мужа, а провела розыгрыш среди своих подписчиков.

Чем известны Пренткович и Гонковский