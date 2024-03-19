Андрей Гонковский не возвращался в Украину после отпуска на Мальдивах, – СМИ
Источник:УП
В январе этого года блогер Андрей Гонковский выехал в Варшаву на мастер-класс, а позже улетел на Мальдивы, где потом отдыхал вместе с женой и детьми. Однако оказалось, что после этого путешествия он так и не вернулся в Украину.
Сам блогер уже комментировал свою поездку на Мальдивы, которую так захейтили в сети. Как оказалось, у Андрея не было намерения скрываться волонтерской деятельностью. Из-за изменений в датах проведения мероприятий у него оказалась возможность отдохнуть вместе с семьей, чем он и воспользовался.
К слову Несколько бизнесов и миллионная аудитория: что известно о блогере Тане Пренткович и ее избраннике
Что известно о пересечении границы Гонковским
По данным, предоставленными пограничной службой, Гонковский пересек украинско-польскую границу 8-го января 2024 года в 10:17 в пункте "Краковец" на автомобиле BMW. С того времени на территорию Украины он не возвращался.
Андрей Гонковский и Таня Пренткович / Фото из инстаграма блогера
Информация о пребывании за границей изначально появилась в СМИ, однако Пренткович и Гонковский отказались комментировать это. Однако позже сама Таня таки вышла на связь и заявила, что в адрес ее семьи "летят угрозы", поэтому она не может сообщить место пребывания.
Они желают нас убить. Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать в какой мы стране или каком городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о границе,
– ответила блогер.
А еще раньше Андрей Гонковский заявил о желании переезда. Впрочем, в пределах Украины или вне мужчина не уточнил, но предупредил, что многим это точно не понравится. Интересно, что сама Пренткович никак не прокомментировала такое заявление мужа, а провела розыгрыш среди своих подписчиков.
Чем известны Пренткович и Гонковский
- Блог Пренткович появился в 2012 году, когда та начала публиковать свои фото в инстаграме. Позже это переросло в длинные посты с рекомендациями. А дальше уже с ней начали сотрудничать бренды и поступать рекламные предложения.
- Сейчас Таня является владелицей нескольких бизнесов – PRentkovych agency и секс-шопа Inside.
- Андрей Гонковский – предприниматель и продюсер. Он является основателем центра онлайн-образования "G-tag" и совладельцем сети фитнес-клубов. Также Андрей основал smm-агентство и ездил по городам Украины с туром SMM GYM на тему продвижения.
- Пренткович и Гонковский помогали ВСУ на протяжении полномасштабного вторжения. Андрей рассказывал, что на нужды армии они отдавали 50% от дохода с их бизнесов в рамках проекта "А так можно было". Также они проводили сборы, благотворительные розыгрыши.
- По словам Пренткович, она отдала на армию 4,5 миллиона гривен личных средств.