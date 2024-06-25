Немало пропагандистов: Ермак обнародовал перечень путинистов, на которых наложили санкции ЕС

24 июня, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о 14-м пакете санкций ЕС. В него включили немало российских пропагандистов, в том числе и медийных персон.

Перечень путинистов был создан группой Маркфол-Ермак. Она имеет целью предоставить список экономических и политических мер по усилению санкций стран мира против России и Беларуси для скорейшего прекращения войны против Украины.

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Ермак отметил, что группа серьезно подошла к анализу деятельности деятелей, которые распространяют российскую пропаганду. По словам политика, это важно, поскольку путинисты являются ответственными за преступления, совершенные Россией. В своих соцсетях он опубликовал конечный вариант перечня медийных персон, попавших под санкции. В него вошли:

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов);

Певица Полина Гагарина;

Актер Иван Охлобыстин;

Арам Габрелянов, основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot);

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев;

Аймани Кадырова (мать Рамзана Кадырова);

Депутат Мосгордумы Мария Киселева (экс-ведущая шоу "Слабое звено");

Игорь Алтушкин (основатель Русской медной компании);

Дмитрий Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства);

Таймураз Боллоев (президент пивоваренной компании "Балтика");

Алексей Гореславский (глава АНО "Институт развития интернета");

Миллиардер Роман Троценко;

Глава Росимущества Вадим Яковенко;

Международный детский центр "Артек";

"Совкомфлот";

"Уральские авиалинии";

Общественный фонд имени Кадырова;

Белорусский союз молодежи.

Что известно о 14-м пакете санкций ЕС