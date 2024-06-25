Немало пропагандистов: Ермак обнародовал перечень путинистов, на которых наложили санкции ЕС

25 июня 2024, 10:10
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Андрей Ермак

24 июня, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о 14-м пакете санкций ЕС. В него включили немало российских пропагандистов, в том числе и медийных персон.

Перечень путинистов был создан группой Маркфол-Ермак. Она имеет целью предоставить список экономических и политических мер по усилению санкций стран мира против России и Беларуси для скорейшего прекращения войны против Украины.

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Ермак отметил, что группа серьезно подошла к анализу деятельности деятелей, которые распространяют российскую пропаганду. По словам политика, это важно, поскольку путинисты являются ответственными за преступления, совершенные Россией. В своих соцсетях он опубликовал конечный вариант перечня медийных персон, попавших под санкции. В него вошли:

  • Певец SHAMAN (Ярослав Дронов);
  • Певица Полина Гагарина;
  • Актер Иван Охлобыстин;
  • Арам Габрелянов, основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot);
  • Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев;
  • Аймани Кадырова (мать Рамзана Кадырова);
  • Депутат Мосгордумы Мария Киселева (экс-ведущая шоу "Слабое звено");
  • Игорь Алтушкин (основатель Русской медной компании);
  • Дмитрий Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства);
  • Таймураз Боллоев (президент пивоваренной компании "Балтика");
  • Алексей Гореславский (глава АНО "Институт развития интернета");
  • Миллиардер Роман Троценко;
  • Глава Росимущества Вадим Яковенко;
  • Международный детский центр "Артек";
  • "Совкомфлот";
  • "Уральские авиалинии";
  • Общественный фонд имени Кадырова;
  • Белорусский союз молодежи.

Что известно о 14-м пакете санкций ЕС

  • Он содержит ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц.
  • По условиям пакета, ЕС должен запретить услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории Евросоюза.
  • ЕС не допустит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.
Автор: Влада Пономарьова