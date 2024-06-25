Перелік путіністів був створений групою Маркфол-Єрмак. Вона має на меті надати список економічних і політичних заходів щодо посилення санкцій країн світу проти Росії та Білорусі задля найшвидшого припинення війни проти України.

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Єрмак зазначив, що група серйозно підійшла до аналізу діяльності діячів, які поширюють російську пропаганду. За словами політика, це важливо, оскільки путіністи є відповідальними за злочини, скоєні Росією. У своїх соцмережах він опублікував кінцевий варіант переліку медійних персон, які потрапили під санкції. До нього увійшли:

Співак SHAMAN (Ярослав Дронов);

Співачка Поліна Гагаріна;

Актор Іван Охлобистін;

Арам Габрелянов, засновник холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);

Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв;

Аймані Кадирова (матір Рамзана Кадирова);

Депутат Мосміськдуми Марія Кисельова (ексведуча шоу "Слабка ланка");

Ігор Алтушкін (засновник Російської мідної компанії);

Дмитро Мезенцев (державний секретар Союзної держави);

Таймураз Боллоев (президент пивоварної компанії "Балтика");

Олексій Гореславський (голова АНО Інститут розвитку інтернету");

Мільярдер Роман Троценко;

Голова Росмайна Вадим Яковенко;

Міжнародний дитячий центр "Артек";

"Совкомфлот";

"Уральські авіалінії";

Громадський фонд імені Кадирова;

Білоруський союз молоді.

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