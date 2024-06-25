Перечень путинистов был создан группой Маркфол-Ермак. Она имеет целью предоставить список экономических и политических мер по усилению санкций стран мира против России и Беларуси для скорейшего прекращения войны против Украины.
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Ермак отметил, что группа серьезно подошла к анализу деятельности деятелей, которые распространяют российскую пропаганду. По словам политика, это важно, поскольку путинисты являются ответственными за преступления, совершенные Россией. В своих соцсетях он опубликовал конечный вариант перечня медийных персон, попавших под санкции. В него вошли:
- Певец SHAMAN (Ярослав Дронов);
- Певица Полина Гагарина;
- Актер Иван Охлобыстин;
- Арам Габрелянов, основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot);
- Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев;
- Аймани Кадырова (мать Рамзана Кадырова);
- Депутат Мосгордумы Мария Киселева (экс-ведущая шоу "Слабое звено");
- Игорь Алтушкин (основатель Русской медной компании);
- Дмитрий Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства);
- Таймураз Боллоев (президент пивоваренной компании "Балтика");
- Алексей Гореславский (глава АНО "Институт развития интернета");
- Миллиардер Роман Троценко;
- Глава Росимущества Вадим Яковенко;
- Международный детский центр "Артек";
- "Совкомфлот";
- "Уральские авиалинии";
- Общественный фонд имени Кадырова;
- Белорусский союз молодежи.
Что известно о 14-м пакете санкций ЕС
- Он содержит ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц.
- По условиям пакета, ЕС должен запретить услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории Евросоюза.
- ЕС не допустит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.