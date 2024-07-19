Андрей Данилко поразил сеть архивным фото: редкий кадр из Полтавы

Андрей Данилко неожиданно поделился с поклонниками своим архивным фото. В то же время артист решил оставить интригу и не рассекретил, когда именно был сделан этот кадр.

Поэтому, его поклонникам осталось только догадываться. Большинство фанов считают, что на этом фото певцу 15-16 лет.

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Андрей Данилко на архивной фотографии предстал в непривычном для поклонников виде: он одет в темный свитер, а его волосы заметно длиннее, чем в современном образе. Особое внимание привлекает серьезное выражение лица артиста, что контрастирует с его привычным комедийным амплуа.

Угадаете год?,

– отметил исполнитель под фотографией.

Он также указал, что этот кадр сделали в его родном городе Полтаве.

В комментариях под фото фаны начали отгадывать год, когда была сделана фотография артиста. Что интересно, даже звезды присоединились. Так, Монатик предположил, что это был 1989 год.

"Спейс музыка. Наверное год... 1985";

"1989";

"Год не знаю, но думаю, вам 15-16 лет здесь";

"Вам было 16?";

"1996";

"Год точно не угадать, а вот возраст – где-то 15";

"1990 год".

Отметим, ранее Екатерина Репяхова, жена украинского музыканта Виктора Павлика, также поделилась в социальных сетях редким архивным снимком своего мужа. На фотографии можно увидеть молодого Виктора с длинными волосами – образ, который отличается от его современного вида.