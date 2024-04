Артист сравнил коллегу с персонажем одного фильма. Однако, не все фанаты Верки поняли этот намек.

К слову Вижу тебя в своем сыночке, – Козловский умилил фото с покойным отцом

Андрей Данилко показал фото Инны Белоконь

Певец опубликовал две фотографии своей напарницы. Один кадр был из детства Инны, а другой – уже в сценическом образе. На детском фото Инна изображена на пляже, держа в руках обезьяну.

В то же время на второй фотографии уже взрослая женщина одета в костюм мамы Верки, а на шее у нее завязан оранжевый шарф, который свидетельствует о приблизительной дате создания этого фото. Очевидно оно было сделано во время или после Оранжевой Революции.

Как говорится, "Then and now": Алиса Викторовна Белоконь,

– подписал фотографию Данилко.

Некоторых поклонников смутило неправильно написанное имя артистки, а именно Алиса, вместо Инны. Однако, оказались и те, кто догадался о ком идет речь.

"Я думала, она Инна";

"Ющенко таки подкатывал к ней";

"Инна в детстве похожа на Алису – Гостья из будущего";

"Красавица была – красавица есть";

"Все такие догадливые".

Инна Белоконь скоро станет бабушкой

"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь уже совсем скоро станет бабушкой. Она очаровала поклонников фотографиями с семейной фотосессии, на которой можно увидеть и беременную дочь актрисы.

На фотографиях Яна с Инной одеты в белые рубашки и джинсы. Женщины будто дополняют своими образами друг друга. Также на фото Инна целует дочь и чувственно обнимает ее беременный животик.

Самое теплое видео на память, потому что понимаешь, как быстро течет время. Мама,

– подписала фотографии Яна.



Инна Белоконь с беременной дочерью / Фото из инстаграмма Яны



"Мама" Верки Сердючки станет бабушкой / Фото из инстаграмма Яны