Почему есть такие тупые супермамы, – Анатолич о Тае, которая хочет договоренностей с Россией

На фоне массированного российского обстрела блогер и супермама Тая заявила, что требует мирных переговоров с Россией. Анатолий Анатолич резко отреагировал и объяснил, почему этого делать нельзя.

Участница 7 сезона шоу "Супермама" Тая после обстрела детской больницы "Охматдет" выложила инстаграм-сториз с призывом договариваться с Россией, мол, только "переговорами можно достичь спокойствия и мира". Ведь она хочет для своего ребенка мирной жизни.

К слову Мир шокирован: знаменитая Алисса Милано отреагировала на циничный обстрел "Охматдета"

Анатолий Анатолич раскритиковал позицию Таи и, не сдерживая эмоций, задал вопрос, "почему существуют такие тупые супермамы". Он сравнил ее слова с заявлениями пророссийских партий.

Такие новые блогеры, которые получили популярность благодаря тому, что их показали в треш-шоу, своей тупостью несут реальные опасности. Это просто п**дец. Тупые люди иногда опаснее оружия. Потому что с их молчаливого согласия творятся страшные вещи. Пример – большинство россиян, у которых в голове, как у той супермамы,

– высказался шоумен.

Анатолий Анатолич также написал, что лидерам мнений стоит нести ответственность за то, какие мысли они навязывают подписчикам. Ведь их популярность часто бывает случайной, а блог они используют только для монетизации. Ведущий посоветовал читать книги, чем блогеров.

"Даже не допускайте мысль о том, что с россиянами можно мириться. Это те, кто воткнут холодный нож тебе в спину при первой возможности. Не закрывайте глаза на линию фронта, это не АТО, это касается каждого метра нашего государства. Просто, к счастью, основной ад творится не в ваших городах, а здесь", – подчеркнул Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич о заявлениях супермамы Таи / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, вместо призывов о переговорах и ссорах в соцсетях, украинцам стоит поддерживать войско. Об этом заявил Андрей Хлывнюк, который отомстил оккупантам за "Охматдет".