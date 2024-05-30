Выступала в оккупированном Крыму, но восхищалась Зеленским: что Заворотнюк говорила об Украине

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после 5-летней борьбы с раком. Она стала популярной благодаря роли Вики из Мариуполя в российском ситкоме "Моя прекрасная няня", который критикуют из-за унизительного изображения украинки как невоспитанной, простоватой провинциалки, единственной целью которой было выйти замуж за богатого московского продюсера.

Несмотря на это сама покойная актриса за время карьеры не часто высказывалась об Украине. В то же время в 2017 году ее внесли в базу "Миротворец". Подробно о том, что же Заворотнюк говорила о Владимире Зеленском и комментировала ли она полномасштабное вторжение России – далее в материале Show 24.

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Так, оказалось, что в 2008 году Анастасия венчалась со своим третьим мужем Петром Чернышевым в крымском храме в Форосе. Впоследствии она приобрела в Ялте две элитные квартиры и построила ледовый комплекс "Ялта Айс", который вскоре закрыли. В то же время все это было до 2014 года.

Впрочем, после российской оккупации Крыма Анастасия все равно неоднократно незаконно посещала его, фактически признав аннексию полуострова Россией.

Известно также, что актриса была ведущей украинского шоу "Как две капли воды", что выходило осенью 2013 года. Тогда звезда сериала "Моя прекрасная няня" была поражена духом взаимоподдержки, который царил между украинскими артистами. Это разительно контрастировало с атмосферой в российском шоу-бизнесе, где, по ее словам, такой уровень тепла и понимания между коллегами является редкостью. Она тогда даже расплакалась.

В 2019 году Заворотнюк поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, назвав его "неутомимым трудоголиком" и пожелав стать "настоящим благом" для страны и народа.

Однако за год до того она присоединилась к пророссийскому движению Putin Team в поддержку Владимира Путина в президентских выборах.

Полномасштабное вторжение России в Украину актриса не комментировала. Зато ее дочь Анна, которая живет в Дубае, называла себя "наполовину украинкой" и выступила за мир во всем мире.