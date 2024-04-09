Кто-то должен это делать, – Анастасия Приходько внезапно стала на защиту русскоязычных

Певица Анастасия Приходько продолжает общаться на русском языке в определенных случаях. Она объяснила, почему для нее это нормально.

Анастасия Приходько сообщила о трагедии на своем концерте на русском языке. Сейчас этот язык является триггером для многих, поэтому фаны обратили на это внимание. Для певицы использование русского является нормальным.

К слову Это очень трудно, – Анастасия Приходько впервые призналась, почему вывезла детей из Киевской области

Почему Анастасия Приходько общается на русском

Это нормально сейчас, потому что я уважаю людей, которые изучают украинский язык, им тяжело. Сейчас мои детки также общаются на двух языках, помогают тем деткам, которые переселенцы, которые приехали с оккупированных территорий, даже никогда не разговаривали на украинском. Мои дети их также поддерживают и по чуть-чуть они изучают украинский язык,

– сказала исполнительница.

Анастасия Приходько добавила, что уважает русскоязычных людей, которые приехали с Востока Украины. Таким образом она якобы поддерживает их. По мнению артистки, все со временем придут к украинскому. Она вспомнила, что не могла связать и двух слов на государственном языке в 2014 году, но сейчас общается на нем свободно.

"Меня никто не травил, меня поддерживали и то же самое я делаю. Меня поддерживала моя аудитория, которая помогает мне, которая делает все для того, чтобы я работала, приходит на мои концерты, покупает билеты. Я не могу позволить себе покинуть их и говорить "переходите, почему вы не государственной", эти люди этого не заслуживают. Очень много боли сейчас", – добавила Приходько.

Певица за то, чтобы поддерживать друг друга и помогать всем. Даже в тех ситуациях, где это может кого-то возмутить.

Поэтому я за то, чтобы поддерживать друг друга, и помогать друг другу, даже в таких ситуациях, когда это сейчас очень возмутительно, резко, но кто-то должен это делать, поддерживать и тех, и тех,

– заявила артистка.

Анастасия Приходько о том, вернется ли "двуязычие"

Журналистка также поинтересовалась у певицы, смогут ли когда-то все граждане Украины заговорить на государственном языке. Или взамен снова вернется нормальное отношение к русскому.

"Сейчас очень много людей опирается на статью Конституции номер 10, если я не ошибаюсь, там русский язык сейчас защищен Конституцией Украины. Мне бы очень хотелось, чтобы этот пункт исправили, может бы, тогда менее людей опирались на конституцию Украины. К сожалению, сейчас такое есть. Я думаю, со временем все также свободно перейдут на украинский язык, я считаю, это нужно, это важно. Но давайте всех не гнать, чтобы не спугнуть", – считает Анастасия Приходько.