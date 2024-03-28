40 минут ждали скорую, - Анастасия Приходько рассказала, почему ее менеджер умер на концерте

25 марта во время концерта певицы Анастасии Приходько в Трускавце произошел трагический случай - на глазах у зрителей умер ее менеджер Григорий Красницкий. Некоторое время она не рассказывала обстоятельств этого случая, а сейчас записала видео, где объяснила, что произошло на концерте.

Трагедия произошла в начале концерта, который проходил в рамках тура "Холодно". Певица поделилась, что концертная программа почти подходила к концу, ей оставалось допеть еще три песни и выйти на "бис".

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Что произошло на концерте

Во время концерта Григорию внезапно стало плохо, поэтому Анастасия прервала выступление и побежала к нему.

Он отвечал за видеоконтент, который происходил на сцене. На глазах у всех зрителей посреди зала ему стало плохо,

– рассказала Приходько.

На тот момент в зале был реаниматолог из Киева, который и бросился спасать мужчину.

Он пытался сделать все возможное. Более 40 минут он качал сердце, пока мы ждали скорую, которая была только одна в городе, и то находилась в Дрогобыче. Мы 40 минут ждали скорую. Есть определенные обстоятельства, о которых я не могу рассказывать,

– добавила исполнительница.

Она добавила, что Григорий умер в карете "скорой". После этого команда пережила сложный период: тело Григория транспортировали в Житомир, организовали похороны. Предварительно известно, что причиной смерти мужчины стал обширный инфаркт. Его похоронили 27 марта.

Также Анастасия поделилась, что Григорий был для нее другом и специалистом с большой буквы. Она поблагодарила людей, которые пытались оказать помощь на концерте.

Следующий концерт, который должен был состояться в рамках тура, был перенесен на 14 апреля.

Несчастные случаи на концертах

Недавно произошел инцидент с музыкантом YAKTAK, который упал со сцены во время выступления. К счастью, он не получил травм и смог продолжить выступление.

Аналогичный случай произошел с Jerry Heil в 2022 году, когда она во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму и сломала ребро, из-за чего ей понадобилась длительная реабилитация.