Все это было в последний раз, – Приходько о роковой поездке в Трускавец, где умер ее менеджер

На концерте Анастасии Приходько произошла трагедия: умер ее концертный директор. Певица рассказала, как поездка в Трускавец стала последней для Григория.

Украинская певица рассказала, что ее поездка в Трускавец вместе с концертным директором была особенной. Дорога в город была для Анастасии Приходько веселой и радостной.

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Анастасия Приходько о поездке в Трускавец

Первый раз решили ехать поездом, первый раз мы ехали отдельно от Григория, первый раз мы передвигались на его авто в Трускавце, первый раз мы должны были ехать домой сами... Оказалось все это было в последний раз..

– призналась Анастасия Приходько.

Артистка щемяще обратилась к покойному другу и назвала его лучшим в мире. Певица добавила, что продолжит и завершит все то, что он начал.



Анастасия Приходько / Фото из инстаграма певицы

Что произошло на концерте артистки