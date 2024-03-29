Все это было в последний раз, – Приходько о роковой поездке в Трускавец, где умер ее менеджер
Источник:Анастасия Приходько
На концерте Анастасии Приходько произошла трагедия: умер ее концертный директор. Певица рассказала, как поездка в Трускавец стала последней для Григория.
Украинская певица рассказала, что ее поездка в Трускавец вместе с концертным директором была особенной. Дорога в город была для Анастасии Приходько веселой и радостной.
Смотрите также 40 минут ждали скорую, – Анастасия Приходько рассказала, почему ее менеджер умер на концерте
Анастасия Приходько о поездке в Трускавец
Первый раз решили ехать поездом, первый раз мы ехали отдельно от Григория, первый раз мы передвигались на его авто в Трускавце, первый раз мы должны были ехать домой сами... Оказалось все это было в последний раз..
– призналась Анастасия Приходько.
Артистка щемяще обратилась к покойному другу и назвала его лучшим в мире. Певица добавила, что продолжит и завершит все то, что он начал.
Анастасия Приходько / Фото из инстаграма певицы
Что произошло на концерте артистки
- 25 марта Анастасия Приходько выступила в Трускавце. Певица сообщила, что на событии произошла большая трагедия, но не вдавалась в детали. Только в прессе писали о том, что умер менеджер артистки.
- Смерть концертного менеджера подтвердил пиарщик Анастасии Приходько. У полиции впоследствии заявили, что тело направили на экспертизу.
- 27 марта Григория Красницкого похоронили. Анастасия Приходько рассказала, что концертная программа почти подходила к концу, как ее концертному директору стало плохо. Помогать бросился зритель, который оказался реаниматологом из Киева. Он сделал все возможное, пока 40 минут ехала скорая. Мужчина умер уже в карете, причиной стал инфаркт.