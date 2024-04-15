Какая Тереза, – Приходько раскритиковала песню представительниц Украины на Евровидении-2024

Песня Teresa & Maria, с которой артистки alyona alyona и Jerry Heil поедут на Евровидение, понравилась далеко не всем звездам. В частности, певица Анастасия Приходько резко высказалась в сторону трека дуэта и заявила, кто должен был на самом деле представлять Украину на конкурсе.

По прогнозам букмекеров, alyona alyona & Jerry Heil длительное время были в лидерах, однако теперь они стабильно занимают четвертую строчку. Вероятность их победы составляет 9%.

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Кто же должен был ехать на Евровидение от Украины

В своем блоге артистка отметила,, что нынешние представительницы нашей страны на песенный конкурс ей не нравятся. Более того, она выразила критику в сторону победной песни Teresa & Maria.

По мнению Приходько, представителем от Украины на Евровидении-2024 в шведском Мальме должен был стать артист MELOVIN. Певица считает его европейским исполнителем, поэтому яростно болела именно за него.

Какая Тереза? Он должен был ехать на Евровидение! Я за него болела. Он 100% европейский исполнитель, а не то вот!

– поделилась Анастасия.



Анастасия Приходько назвала своего победителя Нацотбора / Скриншот из инстаграмм-сторис

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