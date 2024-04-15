Какая Тереза, – Приходько раскритиковала песню представительниц Украины на Евровидении-2024
Источник:Анастасия Приходько
Песня Teresa & Maria, с которой артистки alyona alyona и Jerry Heil поедут на Евровидение, понравилась далеко не всем звездам. В частности, певица Анастасия Приходько резко высказалась в сторону трека дуэта и заявила, кто должен был на самом деле представлять Украину на конкурсе.
По прогнозам букмекеров, alyona alyona & Jerry Heil длительное время были в лидерах, однако теперь они стабильно занимают четвертую строчку. Вероятность их победы составляет 9%.
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Кто же должен был ехать на Евровидение от Украины
В своем блоге артистка отметила,, что нынешние представительницы нашей страны на песенный конкурс ей не нравятся. Более того, она выразила критику в сторону победной песни Teresa & Maria.
По мнению Приходько, представителем от Украины на Евровидении-2024 в шведском Мальме должен был стать артист MELOVIN. Певица считает его европейским исполнителем, поэтому яростно болела именно за него.
Какая Тереза? Он должен был ехать на Евровидение! Я за него болела. Он 100% европейский исполнитель, а не то вот!
– поделилась Анастасия.
Анастасия Приходько назвала своего победителя Нацотбора / Скриншот из инстаграмм-сторис
Как отреагировали другие звезды на победу alyona alyona & Jerry Heil
- Член жюри Нацотбора-2024 Джамала уже поздравила девушек с победой. Она отметила, что людям не безразлична музыка и это очень важно. Певица считает, что на Евровидении украинцы должны снова и снова напоминать миру о себе.
- Голос Евровидения Тимур Мирошниченко уверен, что эта песня действительно достойна, чтобы быть услышанной во всей Европе. Он сказал, что в Швеции оценят Teresa & Maria.
- Сергей Танчинец, которого выбрали членом жюри зрители, распространил совместную фотографию с Аленой и Яной. Он пожелал артисткам успеха в Швеции.
- Телеведущая Маша Ефросинина также присоединилась к поздравлениям. Она отметила, что все сложилось, несмотря на то, что девушки имели опасения.