Анастасия Приходько попала в ДТП: в каком состоянии певица

Украинская певица Анастасия Приходько не на шутку испугала подписчиков. Артистка попала в аварию и рассказала о своем состоянии.

Анастасия должна была выступить на концерте в городе Чернобай, куда и направлялась на машине. Однако планы резко изменились.

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Что произошло с Анастасией Приходько

В своем блоге артистка сразу сообщила фанатам о ДТП, которое произошло по дороге в город Чернобай, что в Черкасской области. Машина настолько была повреждена, что Анастасии пришлось воспользоваться услугами эвакуатора.

Ехала артистка на концерт в Чернобай. А попала в ДТП,

– поделилась певица.



Анастасия попала в аварию / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Несмотря на то, что Приходько рассказала подробности или детали дела, она отметила, что авария произошла прежде всего из-за ужасного состояния дорог. По словам артистки, с ней все хорошо, хоть и сильно испугалась.

Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно,

– добавила певица.



Приходько сообщила, что с ней все в порядке / Скриншот из инстаграм-сторис исполнительницы

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