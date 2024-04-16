Анастасия Приходько попала в ДТП: в каком состоянии певица
Источник:Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько не на шутку испугала подписчиков. Артистка попала в аварию и рассказала о своем состоянии.
Анастасия должна была выступить на концерте в городе Чернобай, куда и направлялась на машине. Однако планы резко изменились.
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Что произошло с Анастасией Приходько
В своем блоге артистка сразу сообщила фанатам о ДТП, которое произошло по дороге в город Чернобай, что в Черкасской области. Машина настолько была повреждена, что Анастасии пришлось воспользоваться услугами эвакуатора.
Ехала артистка на концерт в Чернобай. А попала в ДТП,
– поделилась певица.
Анастасия попала в аварию / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Несмотря на то, что Приходько рассказала подробности или детали дела, она отметила, что авария произошла прежде всего из-за ужасного состояния дорог. По словам артистки, с ней все хорошо, хоть и сильно испугалась.
Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою "ласточку". Испугалась невероятно,
– добавила певица.
Приходько сообщила, что с ней все в порядке / Скриншот из инстаграм-сторис исполнительницы
Недавно на концерте Приходько произошла трагедия
- 25 марта артистка выступила в Трускавце. Однако сразу после концерта певица в своем блоге сообщила о страшной трагедии, которая произошла на мероприятии.
- В СМИ начала распространяться информация о смерти менеджера Приходько.
- Впоследствии этот факт подтвердил пиарщик Анастасии. В то же время в полиции заявили, что тело направили на экспертизу.
- 27 марта Григория Красницкого похоронили. Как позже рассказала артистка, то все произошло в конце концертной программы. Тогда ее менеджеру стало плохо, одновременно на помощь пришел зритель, который оказался реаниматологом. Мужчина делал все возможное, пока все ждали скорую. Однако, Григорий умер уже в карете, причиной стал инфаркт.