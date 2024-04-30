Анастасия Цымбалару впервые прокомментировала развод со звездой "Поймать Кайдаша"

Недавно украинские актеры Анастасия Цимбаларау и Григорий Бакланов сообщили о разводе после 10 лет отношений. Теперь знаменитость прокомментировала их разрыв.

Анастасия призналась, общается ли с экс-возлюбленным. Также она заговорила о причине развода.

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Что Цимбалару сказала о разрыве с Баклановым

По словам Анастасии, она общается с бывшим и находится с ним в хороших отношениях. В то же время женщина не захотела объяснять, почему развелась с мужем.

Есть проблемы гораздо важнее, острее, чем очередной развод какой-то семейной пары,

– объяснила актриса.

В то же время знаменитость добавила, что, возможно, потом раскроет причины их с Григорием разрыва.

Что известно об отношениях Цимбалару и Бакланова

Анастасия и Григорий, у которых сначала были сложные отношения, когда они познакомились в университете, впоследствии подружились и начали встречаться.

Мы много времени проводили вместе, репетировали и общались, постепенно узнавали друг друга, потом долго дружили. Когда поняли, что просто дружить нам стало не комфортно, начали встречаться,

– поделилась актриса.