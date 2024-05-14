alyona alyona объяснила, почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024

14 мая 2024, 14:13
Читати новину українською

Источник:

ТСН

В понедельник, 13 мая, alyona alyona и украинская делегация вернулись домой после участия в песенном конкурсе Евровидение-2024. В то же время Jerry Heil вместе с ними не было.

Теперь Алена объяснила, почему так произошло. Что интересно, на железнодорожном вокзале в Киеве к рэперше сюрпризом приехали родители, alyona alyona едва сдержала слезы, когда их увидела.

Интересно Виталий Козловский поделился редкими кадрами жены с двухмесячным сыном

Почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024

Выяснилось, что Яна уехала на Каннский фестиваль, где будет выступать.

alyona alyona вернулась в Киев: смотрите видео онлайн

Что известно о выступлении представительниц Украины в гранд-финале песенного конкурса

  • Дуэта на сцене Евровидения в Мальме исполнил Teresa & Maria, вдохновленную стойкостью украинских женщин во время испытаний войны. Эта композиция несет в себе послание единства между женщинами.
  • Выступление украинок, поставленное известным режиссером Таней Муиньо, очаровало зрителей своей динамичной энергией.
  • В конце номера Алена и Яна к тому же призвали к миру и свободе для Украины.
  • Жюри присудило им 146 баллов, в то время, как зрители отдали 307 баллов, что в сумме составило 453 балла и обеспечило alyona alyona и Jerry Heil почетное третье место в гранд-финале Евровидения.

Автор: Софія Хомишин