alyona alyona объяснила, почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024
14 мая 2024, 14:13Читати новину українською
Источник:ТСН
В понедельник, 13 мая, alyona alyona и украинская делегация вернулись домой после участия в песенном конкурсе Евровидение-2024. В то же время Jerry Heil вместе с ними не было.
Теперь Алена объяснила, почему так произошло. Что интересно, на железнодорожном вокзале в Киеве к рэперше сюрпризом приехали родители, alyona alyona едва сдержала слезы, когда их увидела.
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Почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024
Выяснилось, что Яна уехала на Каннский фестиваль, где будет выступать.
alyona alyona вернулась в Киев: смотрите видео онлайн
Что известно о выступлении представительниц Украины в гранд-финале песенного конкурса
- Дуэта на сцене Евровидения в Мальме исполнил Teresa & Maria, вдохновленную стойкостью украинских женщин во время испытаний войны. Эта композиция несет в себе послание единства между женщинами.
- Выступление украинок, поставленное известным режиссером Таней Муиньо, очаровало зрителей своей динамичной энергией.
- В конце номера Алена и Яна к тому же призвали к миру и свободе для Украины.
- Жюри присудило им 146 баллов, в то время, как зрители отдали 307 баллов, что в сумме составило 453 балла и обеспечило alyona alyona и Jerry Heil почетное третье место в гранд-финале Евровидения.