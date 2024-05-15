Как alyona alyona стала звездой: путь рэперши от работы в детском саду до Евровидения
Одна из исполнительниц, которая представляла Украину на самом масштабном певческом конкурсе Евровидение-2024, - alyona alyona начинала свой звездный путь с простой воспитательницы в детском саду. Однако на пути к вершине славы alyona alyona столкнулась с непростыми вызовами судьбы.
С чего начинала рэперша, как реализовывала замыслы и какие вызовы были на пути к успеху, далее в материале Show 24.
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Детство и юность
Алена Савраненко, более известная как alyona alyona, родом из Кировоградской области. Девушка выросла в простой семье. Когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, Киевской области.
За два года юная Алена также взялась за работу. Девочка успела испытать свои силы в профессиях продавщицы, кассирши, уборщицы и тому подобное. Реперка получила два высших образования, по специальности она – психолог и педагог.
В Барышевке работала воспитательницей в детском саду, а потом была и заведующей в селе Дерновка.
Начало и развитие карьеры
В 2018 году украинский ютуб взорвал трек "Рыбки", который и принес славу исполнительнице.
alyona alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн:
Реперка решила покинуть педагогику и полностью посвятила себя музыкальной сфере, не прогадав с выбором. Следующие релизы alyona alyona alyona были еще более успешными. К примеру, в 2019 году вышел дебютный альбом под названием "Пушка". Американское издание Vogue даже назвало исполнительницу самой неожиданной звездой рэпа. В том же году девушка стала автором трека "Вільна", который исполняют Тина Кароль и Юлия Санина.
В 2020 году alyona alyona в сотрудничестве с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO. К слову, сегодня он один из самых масштабных в Украине. Кроме того, реперка является обладательницей ряда престижных наград и премий, как в пределах Украины, так и за ее пределами.
А уже в 2021 году исполнительница выпустила 11 треков, записанных с самыми популярными звездами украинского шоубиза: MONATIK, группа Kalush, OTOY, KRUTЬ, и создала коллаборации с другими селебрети.
За два года alyona alyona начала сотрудничество со Spotify, а фото украинки появилось на билборде на Times Square в Нью-Йорке.
Участие в Нацотборе и Евровидении
Alyona Alyona уже ранее сотрудничала с Jerry Heil. Звезды даже отправились в совместный тур по Штатам. На фоне такой коллаборации девушки решили попробовать свои силы на Национальном отборе, чтобы завоевать право представлять Украину на европейской арене, что им и удалось.
Исполнительницы выступили с треком Teresa & Maria и очаровали еврофанов удивительной постановкой, которую организовала украинский режиссер Таня Муиньо.
alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Личная жизнь
Почти год реперка встречалась с известным тиктокером Денисом, которого публика знает под псевдонимом YOXDEN. Пара жила вместе, а через некоторое время alyona alyona объявила об окончании отношений, не называя причины.
В прошлом году исполнительница поделилась с публикой, что ее сердце снова занято. Избранником стал музыкант Владимир. Пара даже выпустила совместный трек "Выброшу 2". К слову, фанаты обращают внимание на то, что бойфренды alyona alyona очень похожи между собой.
Alyona Alyona с новым парнем: смотрите видео онлайн
Где сейчас и чем занимается alyona alyona alyona
Реперка вкладывает мощные смыслы в свои треки. В частности, касается тем войны, экологии, стереотипов красоты и тому подобное. Девушка в 2020 году приняла участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами", чтобы на собственном примере доказать, "что девушки с нетрадиционной внешностью могут делать все что угодно".
К слову, alyona alyona alyona также сменила и место жительства. Она рассказала, что сейчас живет в поселке Выгода Ивано-Франковской области вместе с любимым. Такой стиль жизни позволяет ей побыть наедине с собой и природой.
Я для себя открыла Франковщину как край. Мне нравится их украинский язык, диалект, который здесь есть, и люди. В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только отнимает время и не наполняет тебя, – рассказала рэп-исполнительница.
Alyona Alyona уже вернулась в Украину с песенного шоу, которое проходило в шведском Мальме.