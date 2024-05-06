alyona alyona и Jerry Heil ярко появились на открытии Евровидения-2024 с паской и писанками

alyona alyona и Jerry Heil посетили долгожданное открытие Евровидения-2024, которое прошло в Мальме. На церемонии они очаровали публику красноречивыми образами со скрытым смыслом. Кроме того, певицы решили рассказать об украинских традициях.

Для этого артисткам пришлось пронести на бирюзовую дорожку украинскую паску, которую они везли из дома, и писанки. alyona alyona рассказывала, что сделать это достаточно сложно.

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Как прошла церемония открытия Евровидения-2024

Всего 36 участников, среди которых и Украина, украсили своим присутствием бирюзовую дорожку. На мероприятие alyona alyona и Jerry Heil одели футболки, украшенные настоящими ключами, как символ "призрачного дома". Своим нарядом они хотели привлечь внимание к разрушенной оккупантами гимназии в селе Большая Костромка Днепропетровской области, призывая общественность донатить.

Символом нашей миссии мы выбрали ключ, напоминающий начальный дом, который ты все еще чувствуешь, но никогда не сможешь выполнить. Все материальное можно восстановить! Мы призываем вас присоединиться к нам, чтобы вместе отстраивать светлое и мирное будущее,

– подчеркнула Яна.

Учитывая то, что открытие песенного конкурса пришлось на 5 мая, когда в Украине отмечали Пасху, то певицы пришли на бирюзовую дорожку с традиционной корзиной, наполненной паской и яйцами. Украинки таким образом воспользовались возможностью поделиться украинскими традициями и вместе с ведущей провели "бой" пасхальными яйцами. Подчеркнем, что Алена победила в этой ожесточенной борьбе.

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