Зажгли весь зал: alyona alyona и Jerry Heil выступили на евро-вечеринке в Мадриде

Представительницы Украины на Евровидении-2024 презентовали свой трек Maria & Teresa на preparty в Испании, Мадриде. На этом мероприятии участники всех стран могли вживую оценить выступления друг друга и донести свою миссию на конкурсе.

Несмотря на то, что песня украинского дуэта долгое время была у букмекеров в лидерах, сейчас alyona alyona и Jerry Heil прогнозируют четвертое место. В то же время первое звено пророчат представителю Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

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Выступление alyona alyona и Jerry Heil на preparty в Мадриде

На вечеринке все участники Евровидения 2024 могли познакомиться друг с другом и оценить песни вживую. Более того, конкурсаты воспользовались возможностью и впервые заявили о своей миссии на Евровидении. Выступление украинского дуэта сорвал бурные аплодисменты и бешеные овации. Кто-то в зале перед выступлением девушек крикнул "Слава Украине!", на что alyona alyona и Jerry Heil радостно отреагировали фразой "Героям Слава!".

К тому же украинский дуэт активно давал интервью европейским медиа. Кроме этого, на красной дорожке девушки встретились с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко.

Выступление alyona alyona и Jerry Heil в Мадриде: смотрите видео онлайн

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