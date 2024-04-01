Зажгли весь зал: alyona alyona и Jerry Heil выступили на евро-вечеринке в Мадриде
Источник:Общественное Евровидение
Представительницы Украины на Евровидении-2024 презентовали свой трек Maria & Teresa на preparty в Испании, Мадриде. На этом мероприятии участники всех стран могли вживую оценить выступления друг друга и донести свою миссию на конкурсе.
Несмотря на то, что песня украинского дуэта долгое время была у букмекеров в лидерах, сейчас alyona alyona и Jerry Heil прогнозируют четвертое место. В то же время первое звено пророчат представителю Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.
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Выступление alyona alyona и Jerry Heil на preparty в Мадриде
На вечеринке все участники Евровидения 2024 могли познакомиться друг с другом и оценить песни вживую. Более того, конкурсаты воспользовались возможностью и впервые заявили о своей миссии на Евровидении. Выступление украинского дуэта сорвал бурные аплодисменты и бешеные овации. Кто-то в зале перед выступлением девушек крикнул "Слава Украине!", на что alyona alyona и Jerry Heil радостно отреагировали фразой "Героям Слава!".
К тому же украинский дуэт активно давал интервью европейским медиа. Кроме этого, на красной дорожке девушки встретились с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко.
Выступление alyona alyona и Jerry Heil в Мадриде: смотрите видео онлайн
Евровидение-2024: что известно
- В этом году конкурс проводится в шведском городе Мальме.
- Первый полуфинал состоится 7 мая, в котором будут выступать 15 стран.
- Второй полуфинал состоится 9 мая, где будут участвовать 16 стран.
- С каждого полуфинала будет проходить дальше только 10 представителей.
- Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в первом полуфинале под номером 5.
- Финал песенного конкурса состоится 11 мая, где уже представят свои номера 26 стран, вместе со Швецией и странами Большой пятерки: Великобритания, Испания, Германия, Франция и Италия.