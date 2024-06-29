Alyona Alyona и Jerry Heil назвали имена артистов, которые достойны выступить на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona, которые заняли 3 место на Евровидении-2024, поразмышляли о конкурсе в следующем году. Они назвали имена тех артистов, которые могли бы представить Украину.

Вчера, 28 июня, представительницы Украины на Евровидении-2024 выступили на совместном концерте в Киеве. Накануне alyona alyona и Jerry Heil ответили на вопросы журналистов, пишет Show 24.

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В частности, певицы ответили на вопрос о том, кто мог бы представить Украину на музыкальном конкурсе уже в следующем году. Jerry Heil назвала артистку своего лейбла – Кажанну.

Alyona Alyona высказала мнение о том, что она бы не хотела видеть на Евровидении украинских топовых звезд. По ее мнению, они не занимают высоких мест на конкурсе. Однако коллега ей возразила.

Я видела интервью Тины Кароль, где она говорит, что она пошла бы. И мне кажется, это было бы красиво,

– высказалась Jerry Heil.

Все же alyona alyona заметила, что Евровидение – это хороший шанс для молодых артистов. Однако важнейшим фактором является песня.

"Для начинающих артистов это больший шанс проявить себя и перевернуть мировоззрение. Из молодых – все. Все зависит от песни. Напишешь хит, чтобы аж уши в трубочку скрутились... И неважно, известные или неизвестные. Чтобы это было классно", – подытожила alyona alyona.

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