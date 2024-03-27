Вслед за Галкиным: Аллу Пугачёву в России хотят внести в список "иноагентов"

Российская певица Алла Пугачёва с начала вторжения активно поддерживает Украину в своих высказываниях. Она выехала из страны-террориста вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. В то же время в России артистке могут предоставить статус "иноагента".

К тому же Максим Галкин еще с сентября 2022 года официально считается “иностранным агентом”. Все из-за того, что мужчина осудил действия страны-агрессора и не побоялся высказать проукраинскую позицию. Хотя высказывания Галкина и Пугачёвой существенно не меняют ситуацию, однако это лучше, чем замалчивание войны.

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Алла Пугачёва получит статус "иноагента"

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России, сообщил о начале процедуры признания артистки "иностранным агентом". По словам мужчины, он лично обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить этот статус Пугачёвой.

Сообщаю важную новость. Пришел ответ от Генеральной прокуратуры России на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции России признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, органы контроля доведут это дело до конца,

– написал в своем телеграм-канале Бородин.

В то же время сама Пугачёва пока никак не прокомментировала эту новость.



Алла Пугачёва пополнит реестр "иноагентов" / Скриншот из телеграм-канала Виталия Бородина

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