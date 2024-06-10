Обожаю, – Алла Кудлай честно рассказала об отношениях с Павлом Зибровым

Народная артистка Алла Кудлай рассказала об отношениях с Павлом Зибровым. Звезда призналась, что поддерживает с ним очень теплые отношения.

У Аллы Кудлай и Павла Зиброва есть общие песни, они давно знают друг друга. Артист даже называл певицу своей "сценической женой".

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Сама Алла Кудлай тоже с теплотой отзывается о своем товарище. Певица рассказала, что они поддерживают связь.

Ой, Пашка! Я обожаю Пашку. Такой позитивный, оптимист. Он настолько оптимистичный, доброжелательный, порядочный, щедрый. Не было в жизни такого момента, чтобы, например, у меня день рождения, а он или не поздравил, или не перезвонил. И Марина его. Это просто!

– призналась артистка.

Интервьюер поинтересовался, не ревновала ли жена Павла Зиброва своего мужа к ней. Алла Кудлай же предложила ему спросить об этом у самой Марины.

Интервью с Аллой Кудлай: смотрите видео онлайн

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