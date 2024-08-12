Известная блогерша раскрыла, сколько тысяч евро заплатила за услуги психолога Дмитрия Карпачева

Блогер Алина Шаманская рассказала, что обращалась за помощью к психологу Дмитрию Карпачеву. Ведущая призналась, с каким вопросом пришла к специалисту и сказала стоимость услуги.

Алина в течение семи лет была в браке с актером и режиссером Русланом Ханумаком, который недавно сбежал в США. На фоне личных переживаний относительно отношений с мужем девушка поняла, что нуждается в помощи специалиста.

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Шаманская была уверена, что Ханумак через несколько лет ей изменит с коллегой во время съемок кинолент. Через 3-4 года после появления таких навязчивых мыслей она пошла к психологу Дмитрию Карпачеву. Ведущая даже раскрыла стоимость его консультации.

Карпачев не принимал вообще. Но меня насколько крыло! И я пишу: "Карпачев, примите меня". А он говорит, что консультации не ведет и только 1000 евро час. И я такая: "Беру два часа". Это две тысячи евро,

– поделилась блогерша.

По словам Алины, разговор с Дмитрием ей помог. В то же время она рассказала о совете от Карпачева, который изменил ее жизнь.

Он сказал: "Не важно, что будет потом, главное, чтобы ты никогда не жалела о периоде, который ты прожила. Ты сейчас кайфуешь, и совершенно не важно, что будет потом",

– подчеркнула Шаманская.

Алина Шаманская о консультации у Карпачева: смотрите видео онлайн

Напомним, в 2023 году Алина сообщила о разрыве с Русланом Ханумаком. Пара воспитывает сына Артура.