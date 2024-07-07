Стала подозреваемой, – Алина Шаманская рассказала, почему ее задержали в аэропорту Варшавы

Блогер Алина Шаманская вернулась в Украину. По дороге не обошлось без неприятностей: у нее возникли проблемы в аэропорту.

В инстаграм-сториз Алина Шаманская рассказала, что произошло во время ее возвращения в Украину. Блогера задержали в аэропорту в Варшаве.

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После того, как Алина Шаманская прилетела рейсом из Лос-Анджелеса в Варшаву, полицейские заподозрили, что она перевозит крупную сумму наличными. Поэтому ее отправили на допрос.

Были приключения. Меня ждал допрос, пришлось выворачивать все вещи до одной. Я стала подозреваемой в перевозке более 10 тысяч долларов наличными. Я везла несколько брендовых сумок, но все они мои, и если бы уже давно,

– рассказала Алина Шаманская.



Алина Шаманская об инциденте в аэропорту / Фото из инстаграм-сториз

Блогерша поделилась, что это был довольно неприятный опыт. Она посоветовала подписчикам не брать ценные вещи на перелетах.

"В наших аэропортах желательно выглядеть как бездомный. Никаких там Louis Vuitton, потому что придется еще на два часа застрять и получить недостаточно приятный опыт", – написала Шаманская.



Алина Шаманская об инциденте в аэропорту / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, Алина Шаманская вернулась в Украину из США впервые за долгое время. После приезда в Киев, она провела время с родными и друзьями.