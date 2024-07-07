В інстаграм-сторіз Аліна Шаманська розповіла, що сталося під час її повернення до України. Блогерку затримали в аеропорту у Варшаві.

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Після того, як Аліна Шаманська прилетіла рейсом з Лос-Анджелеса до Варшави, поліціянти запідозрили, що вона перевозить велику суму готівкою. Тому її відправили на допит.

Були пригоди. На мене чекав допит, довелося вивертати всі речі до однієї. Я стала підозрюваною у перевезенні понад 10 тисяч доларів готівкою. Я везла кілька брендових сумок, але всі вони мої, і якби вже давно,

– розповіла Аліна Шаманська.



Аліна Шаманська про інцидент в аеропорту / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка поділилась, що це був доволі неприємний досвід. Вона порадила підписникам не брати коштовні речі на перельотах.

"У наших аеропортах бажано виглядати як безпритульний. Ніяких там Louis Vuitton, тому що доведеться ще на дві години застрягти й отримати недостатньо приємний досвід", – написала Шаманська.



Аліна Шаманська про інцидент в аеропорту / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Аліна Шаманська повернулася до України з США вперше за довгий час. Після приїзду до Києва, вона провела час з рідними та друзями.