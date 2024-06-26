По словам руководительницы медицинской службы "Ульф", некоторые женщины хотят мобилизоваться через своих мужчин. Таким образом, они смогут продолжить дело своих любимых, пропавших без вести или погибших.

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Михайлова отметила, что женской мобилизации не будет, поскольку это решение прежде всего является политическим. В то же время волонтер уверена, что потребность призыва девушек в армию до сих пор есть.

Я думаю, что нет. И не потому, что в этом нет необходимости, а, потому что это большое политическое решение. Как собственно политическим решением является провозглашение всеобщей мобилизации. Но я почти уверена, что этого не будет исключительно потому, что оно не очень хорошо лежит в сегодняшней повестке. Политической в частности,

– призналась Алина.

К тому же офицер ВСУ подчеркнула, что несмотря на отсутствие женской мобилизации, ее батальон, а именно "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло, проводит набор в состав бойцов. Оказывается, очень много женщин подавало свои заявки на вступление, в том числе и на штурмовые должности. Как заверила Михайлова, девушки могут работать также с логистикой, которая "обеспечивает возможность батальона существовать".

Более того, количество человек, которые сейчас подают свои анкеты для службы в батальоне Алины, составляет 20% от всех заявок. Впрочем, волонтер объяснила, почему у некоторых женщин есть больше мотивации мобилизоваться, чем у других. Руководитель "Ульф" привела конкретный пример девушки, которая захотела вступить в батальон, поскольку ее муж считается пропавшим без вести.

Одна из причин мотивации у девушек – это или раненый, или погибший муж, друг, без вести пропавший. Это мотивация не какой-то мести, хотя, возможно, она есть тоже где-то в частности. Это мотивация продолжать дело. И это мотивация чувствовать и быть полезной. И заменять своего мужа в условиях, в которых он был до того,

– отметила Михайлова.

Алина Михайлова о женской мобилизации: смотрите видео онлайн

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