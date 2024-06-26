За словами керівниці медичної служби "Ульф", деякі жінки хочуть мобілізуватися через своїх чоловіків. Таким чином, вони зможуть продовжити справу своїх коханих, які зникли безвісти чи загинули.

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Михайлова зазначила, що жіночої мобілізації не буде, оскільки це рішення насамперед є політичним. Водночас волонтерка впевнена, що потреба призову дівчат до армії досі є.

Я думаю, що ні. І не тому, що в цьому немає потреби, а, тому що це велике політичне рішення. Як власне політичним рішенням є проголошення всезагальної мобілізації. Але я майже впевнена, що цього не буде виключно тому, що воно не дуже гарно лежить в сьогоднішній повістці. Політичній зокрема,

– зізналася Аліна.

До того ж офіцерка ЗСУ підкреслила, що попри відсутність жіночої мобілізації, її батальйон, а саме "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла, проводить набір до складу бійців. Виявляється, дуже багато жінок подавало свої заявки на вступ, зокрема і на штурмові посади. Як запевнила Михайлова, дівчата можуть працювати також з логістикою, яка "забезпечує можливість батальйону існувати".

Ба більше, кількість чоловік, які нині подають свої анкети для служби в батальйоні Аліни, складає 20% від усіх заявок. Втім, волонтерка пояснила, чому у деяких жінок є більше мотивації мобілізуватися, ніж в інших. Керівниця "Ульф" навела конкретний приклад дівчини, яка захотіла вступити до батальйону, оскільки її чоловік вважається зниклим безвісти.

Одна з причин мотивації у дівчат – це або поранений, або загинув чоловік, друг, безвісти зник. Це мотивація не якоїсь помсти, хоча, можливо, вона є теж десь зокрема. Це мотивація продовжувати справу. І це мотивація відчувати й бути корисною. І заміняти свого чоловіка в умовах, в яких він був до того,

– зауважила Михайлова.

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