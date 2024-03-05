В сети появились фото со второй свадьбы Гросу: почему артистка скрывает лицо возлюбленного
Источник:BespalovMedia
Несколько недель назад Алина Гросу заинтриговала фанатов кадром, где предстала в свадебном платье. Впрочем, певица не прокомментировала, действительно ли во второй раз вышла замуж. Позже эту информацию подтвердила ее подруга.
В сеть попали официальные черно-белые фото свадьбы 28-летней Алины Гросу. На них артистка позирует в белоснежном кружевном платье, нежно прижавшись к своему новому возлюбленному.
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Кто стал новым мужем Алины Гросу
Информацию о втором замужестве артистки анонимно подтвердила одна из подруг Алины. Оказывается, избранником Гросу стал известный и медийный в Украине мужчина, личность которого артистка не торопится рассекречивать. Алина хочет, чтобы он оставался в тени. Именно поэтому на фото и не видно его лица.
"Алина не хочет этим браком делать мужа еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный человек, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не торопится выводить его из тени", – объяснила подруга певицы блогеру Богдану Беспалову.
Свадебные фото Алины Гросу / скриншот из видео YouTube-канала BespalovMedia
Свадебные фото Алины Гросу / скриншот из видео YouTube-канала BespalovMedia
Что известно о личной жизни Алины Гросу
- Первым мужем Алины стал московский бизнесмен Александр Комков. Пара обручилась летом 2019-го, а зимой уже развелась. Россиянин позже признался, что влюбился в женщину, намного старше его. К слову, их отношения тоже не сложились, но и брак вернуть не получилось.
- Вторым избранником Гросу был российский актер Роман Полянский, с которым она разошлась во время полномасштабного вторжения. Никаких контактов со своими бывшими супругами певица не поддерживает. Хотя она замечала, что никакие ее отношения не заканчивались конфликтами.
- О том, что сердце певицы снова занято, стало известно несколько недель назад, когда она опубликовала фрагмент клипа на композицию "Не туман", где последний кадр был свадебным.