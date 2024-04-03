Самая зашкварная звезда: Алина Доротюк откровенно поделилась закулисьем работы со знаменитостями
Источник:"Люкс ФМ"
Интервьюер Алина Доротюк, которая имеет большой опыт в общении со звездами шоубизнеса, рассказала о том, что происходит за кулисами работы со знаменитостями. К тому же она сказала, кого считает самым зашкварным артистом Украины.
Более того, Доротюк поделилась, что некоторые звезды готовы сотрудничать с ведущей только за выплату немалого гонорара. Такие детали работы обычно для зрителей остаются в секрете.
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Кто из звезд требовал гонорар за интервью у Доротюк
Ведущая назвала имена артистов, которые стремились материально обогатиться из-за разговора с Алиной до полномасштабного вторжения. Это певица Санта Димопулос и ведущая Ольга Фреймут. Сумма гонорара каждой звезды была "довольно приличной".
Менеджер Санты Димопулос просил 5000 евро за час интервью. Я знаю, что Оля Фреймут просила у нашего канального гостевого также. Не помню, какая сумма, но там вообще за 40 минут интервью измерялось. Сумма была такая довольно приличная,
– рассказала Доротюк.
Ведущая отметила, что за время вторжения артисты начали продвигать помощь армии и донаты, поэтому сейчас вопрос финансового обогащения для звезд не так важен. О гонорарах речь больше не заходит.
Кто самая зашкварная звезда украинского шоубиза
К тому же интервьюерка поделилась именем известного человека, с которым сознательно не хотела записывать откровенный разговор. Доротюк не хотела иметь ничего общего с художницей Соней Морозюк, которая попала в коррупционный скандал і разорвала помолвку с подозреваемым в отмывании денег на ВСУ Романом Гринкевичем. Более того, до скандала девушка сама просила об интервью у Алины, однако, для ведущей персона Морозюк "показалась неинтересной".
В то же время самым зашкварным артистом украинского шоубизнеса Доротюк считает Потапа. Ведущая не понимает, что именно транслирует Алексей и с какой целью.
Все, что он делает, и все, что он транслирует в последнее время в своих социальных сетях, для меня – кринж. Я не понимаю, почему нельзя прийти на интервью и объяснить, что с ним происходит,
– сказала ведущая.
Где сейчас находится Потап
- Алексей вместе с женой певицей Настей Каменских отправились в Латинскую Америку.
- По словам рэпера, он поехал за океан, чтобы работать с талантливыми артистами и продюсировать хиты. Артистка также хочет развивать свою карьеру за рубежом, сочетая украинскую тематику с опытом латиноамериканских авторов.
- Сейчас супруги вместе с саунд-продюсером Томашем Лукачем работают над созданием нового альбома.